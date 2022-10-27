فهد بن جلوي: اليوم الأول من دورة الألعاب السعودية حمل نتائج مبشرة

أكد الأمير فهد بن جلوي مدير دورة الألعاب السعودية أن اليوم الأول من المنافسة حقق الكثير من النتائج المبشرة، مشيراً إلى أن الإعلان عن النسخة المقبلة سيكون في ختام الحالية يوم 7 نوفمبر.
وقال الأمير فهد بن جلوي لنشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية" يوم الخميس: أشعر بالفخر والاعتزاز بانطلاق دورة الألعاب السعودية ونطمح إلى استمراريتها وأن تحقق أهدافها، وسيتم الإعلان عن النسخة المقبلة في ختام الحالية يوم 7 يناير.
وأتبع: نهدف إلى اكتشاف المواهب وفي اليوم الأول هناك الكثير من النتائج المبشرة.
وعن العدد الكبير من المشاركين أجاب: فتحنا تجارب الأداء التي شارك فيها أكثر من 25 ألف مشارك من مواطنين ومقيمين في السعودية، ومن وصل إلى المنافسة يعتبر من الأفضل في السعودية، وهم من نريد الاستثمار بهم.
وختم: تم تحديث مجمع الأمير فهد الأولمبي وستاد الأمير فيصل بن فهد وكذلك الأندية الرياضية، واليوم نحن جاهزون لاستضافة أكبر البطولات المجمعة.
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