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النزال سيقام في الخامس من نوفمبر

"شاهد" تعرض نزال رينز ولوغان بول في "كراون جول"

العربية.نت
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تعرض منصة "شاهد" عبر باقة الرياضة نزال رومان رينز ولوغان بول في المصارعة الحرة ضمن فعالية "كراون جول" التي ستقام في الرياض يوم الخامس من نوفمبر المقبل.

وتحتضن الرياض فعالية "كراون جول" على ملعب مرسول بارك شمال العاصمة السعودية، ومن أهم النزالات التي تحتويها الفعالية نزال رومان رينز ولوغان بول على حزام WWE. وحزام بطل اليونيفرسال.

وتحتوي الفعالية عدة نزالات بخلاف نزال رينز وبول، ومن أبرزها نزال بروك ليزنر وبوبي لاشلي.

وستكون فعالية نوفمبر رابع فعالية تستضيفها الرياض ضمن "كراون جول"، إذ كانت الأولى في نوفمبر 2018 وآخرها العام الماضي في أكتوبر.

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