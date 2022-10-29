افتتاح مبهر لدورة الألعاب السعودية

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تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حضر الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض حفل افتتاح النسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية، كأكبر حدث رياضي سعودي بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري ، وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
ولدى وصوله لمقر الحفل كان في استقباله الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
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