انطلاق بطولة أرامكو لفرق الغولف بجوائز تبلغ مليون دولار

تنطلق يوم الخميس العاشر من نوفمبر بطولة أرامكو للفرق للغولف التي يحتضنها ملعب نادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمدينة جدة، والتي تبلغ قيمة جوائزها مليون دولار أميركي وتستمر حتى يوم 12 من الشهر ذاته.

وسيتمكن المشجعون من حضور البطولة مجاناً، إذ ستتاح الفرصة لعشاق الرياضة لمشاهدة أبرز اللاعبات العالميات بالإضافة إلى الأسلوب الجديد في رياضة الغولف إذ ستتنافس الفرق على 36 حفرة افتتاحية وتقوم قائدة الفريق باختيار لاعبة عبر نظام الاختيار الخاص قبل الحدث، ومن ثم يتم ضم لاعبة محترفة أخرى للفريق بالإضافة إلى لاعبة هاوية. وستتمكّن الفرق التي تحقق أفضل النتائج في الحفرة الواحدة من الحصول على نسبة كبيرة من مجموع الجوائز البالغة قيمتها 500 ألف دولار أميركي، بينما ستشمل البطولات الفردية على 500 ألف دولار أخرى.



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ومن ضمن أبرز اللاعبات المشاركات في البطولة الإنجليزيتان تشارلي هال وجورجيا هول، إذ تحتل الأولى المرتبة 18 على مستوى العالم وتنافس في سلسلة أرامكو بعد فوزها بلقب "إل بي جي أي" في مدينة تكساس الأميركية، بينما قدمت الثانية أداء مبهراً في بطولة أرمكو النسائية الدولية شهر مارس الماضي.

كما تشارك كل من الإنجليزية برونتي لو الفائزة باللقب الفردي في سلسلة بطولات أرامكو للفرق بالعاصمة البريطانية لندن 2022 والألمانية أوليفيا كاون والهولندية آن فان دام والإنجليزية أنابيل ديموك .