تنافس مثير في بطولة أرامكو لفرق الغولف

تعادل فريق النجمة النمساوية كريستين وولف والجنوب إفريقية نيكول غارسيا في بطولة سلسلة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات والتي يحتضنها نادي وملعب رويال غرينز في جدة، حيث ستكون يوم السبت المباراة الفاصلة لتحديد الفريق الفائز.
وتألقت الإنجليزية تشارلي هول على مستوى المنافسات الفردية بصدارة الترتيب بواقع 9 ضربات تحت المعدل، يليها في المركز الثاني كل من اللاعبات السلوفينية بيا بابنيك، سفيرة غولف السعودية والسويدية كارولين هيدوال والإيطالية فيرجينيا كارتر بفارق ضربة واحدة تحت المعدل.
كما شهدت بطولة سلسلة بطولات أرامكو للفرق يوم الجمعة، إقامة فعالية "يوم المرأة" كجزء من الحدث العالمي الذي يُعد إحدى بطولات الجولة الأوروبية للسيدات.
وتُستكمل منافسات البطولة في يومها الأخير يوم السبت لتتويج الفريق الفائز والفائزة بلقب النتائج الفردية.
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