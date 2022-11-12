فريق نيكول غارسيا يتوج بلقب أرامكو للغولف

اختتمت يوم السبت منافسات آخر بطولات سلسلة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة تحت ظل الجولة الأوروبية للسيدات والتي احتضنها نادي وملعب رويال غرينز في جدة خلال الفترة من 10 -12 نوفمبر .

وتألقت سفيرة غولف السعودية النجمة الألمانية كيارا نوجا بانتزاعها اللقب الفردي بعد أن أنهت منافسات اليوم الأخير بتسجيلها 13 ضربة تحت المعدل، بعد ما قدمت أداءً قوياً وحافظت على مستواها لتتمكن من التفوق على النجمة الإنجليزية تشارلي هول عند التصفيات بفارق ضربة واحدة.

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كما تمكن فريق النجمة الجنوب إفريقية نيكول غارسيا الذي يضم كلاً من الجنوب إفريقية كاساندرا أليكساندر والتشيكية تاريزا ماليكا واللاعبة المغربية الهاوية سونيا بايحيى، من انتزاع صدارة ترتيب سلسلة بطولات أرامكو للفرق ، وذلك بعد تعادل الفريق يوم الجمعة بنتيجة 29 ضربة تحت المعدل، مع فريق النمساوية كريستين وولف وفريقها الذي يتكون من كل من الأسكتلندية لورا بيفردج والأميري=كية ألكساندرا سواين واللاعبة الهاوية السعودية رغدة العيساوي.

يُذكر أن رابغ شهدت نهاية سلسلة بطولات أرامكو للفرق لهذه السنة 2022 بعد أن حققت نجاحاً باهراً بداية من بانكوك ولندن وسوتوغراندي ثم نيويورك الشهر الماضي.