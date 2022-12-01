الكشف عن مسار رالي داكار 2023

وضع القراءة
100% حجم الخط
كُشف يوم الخميس عن مسار رالي داكار 2023 في نسخته الـ45 والذي سيقام في السعودية للعام الرابع على التوالي بين 31 ديسمبر و15 يناير المقبلين.
وشارك في العرض التقديمي لمسار رالي داكار 2023 السائق الفرنسي سيباستيان لوب ومواطنه أدريان فان بيفيرن المشاركان في النسخة المقبلة والساعيان للفوز بأول ألقابهما في البطولة الكبرى.
مادة اعلانية
ويستمر رالي داكار في نسخته الحالية 15 يوما منها أربعة أيام في صحراء الربع الخالي لتكون المسافة الإجمالية 8.549 كيلومترا، منها 4.706 كيلومترات عبارة عن مراحل خاصة ضد عقارب الساعة ومن المتوقع أن تتواجد 365 مركبة عند خط الانطلاق على شاطئ البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً
-
شاهد الأمير خالد الفيصل يشارك بالفلكلور الجنوبي بختام داكارشهد الأمير خالد الفيصل حفل تتويج الفائزين بالسباق في فئاته الست السعودية
-
العطية يفوز برالي داكار للمرة الرابعةتوج السائق القطري ناصر العطية (تويوتا) بطلا لرالي دكار للمرة الرابعة بعد أعوام 2011 و2015 و2019 في ختام المرحلة الثانية عشرة الأخيرة في جدة، ... رياضات متنوعة
-
رالي داكار.. مرحلة تفصل تتويج العطية في السيارات وسندرلاند على الدراجاتأصبح كل من القطري ناصر العطية والبريطاني سام سندرلاند قاب قوسين أو أدنى من إحراز رالي داكار الصحراوي في فئتي السيارات والدراجات توالياً، بعد تصدرهما ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية