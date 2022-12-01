الكشف عن مسار رالي داكار 2023

كُشف يوم الخميس عن مسار رالي داكار 2023 في نسخته الـ45 والذي سيقام في السعودية للعام الرابع على التوالي بين 31 ديسمبر و15 يناير المقبلين.

وشارك في العرض التقديمي لمسار رالي داكار 2023 السائق الفرنسي سيباستيان لوب ومواطنه أدريان فان بيفيرن المشاركان في النسخة المقبلة والساعيان للفوز بأول ألقابهما في البطولة الكبرى.

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ويستمر رالي داكار في نسخته الحالية 15 يوما منها أربعة أيام في صحراء الربع الخالي لتكون المسافة الإجمالية 8.549 كيلومترا، منها 4.706 كيلومترات عبارة عن مراحل خاصة ضد عقارب الساعة ومن المتوقع أن تتواجد 365 مركبة عند خط الانطلاق على شاطئ البحر الأحمر.