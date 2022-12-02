إلغاء سباق فورمولا 1 في الصين للعام الرابع على التوالي

أعلن مسؤولو بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات إلغاء سباق جائزة الصين الكبرى للعام الرابع على التوالي يوم الجمعة بسبب الإجراءات الصارمة لمكافحة كوفيد-19.

وتقرر في البداية إقامة سباق شانغهاي في 16 أبريل كرابع سباقات الموسم الجديد، المكون من رقم قياسي من 24 سباقا، لكن جاء الإعلان عن الإلغاء بشكل مفاجئ.

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وأوضحت فورمولا 1 في بيان "تؤكد فورمولا 1 أنه بعد التناقش مع المروح والسلطات المعنية، فإنه تقرر عدم إقامة سباق جائزة الصين الكبرى في 2023 بسبب الصعوبات الحالية المتعلقة بموقف كوفيد-19".

وأضاف "تقيم فورمولا 1 بعض البدائل الأخرى لتعويض هذا السباق في جدول 2023 وسنعلن الجديد بهذا الصدد في الوقت المناسب".