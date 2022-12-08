زفيريف يعود من إصابة طويلة في "الدرعية".. ويواجه ميدفيديف

بعد غياب عن الملاعب استمر 6 أشهر تقريبا بسبب الإصابة، احتفل الألماني أليكسندر زفيريف بعودته الناجحة للعبة البيضاء من جديد بفوزه على النسماوي دومينيك تيم، في بطولة كأس الدرعية للتنس الأرضي.

وفاز زفيريف على تيم بنتيجة 10 - 8 و10 - 7 في أولى مبارياته بالبطولة يوم الخميس.

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كان هذا أول ظهور رسمي لزفيريف في ملاعب التنس منذ تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل في يونيو الماضي خلال مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس).

وتأتي مشاركة زفيريف في بطولة الدرعية ضمن استعداداته للمشاركة في بداية الموسم الجديد ببطولات رابطة اللاعبين المحترفين.

وقبيل عودته للملاعب، قال زفيريف لوكالة الأنباء الألمانية إن فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها "لم تكن سهلة من الناحية الذهنية، لكنني مستعد للعب مرة أخرى".

وتحدث زفيريف عن مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى، التي ستقام في الفترة من 16 إلى 29 يناير القادم، حيث قال "لا يمكنني الذهاب إلى البطولة فحسب، لكنني أتوقع أن ألعب أفضل ما لدي من التنس. لذلك، هذه البطولات الاستعراضية مهمة للغاية في الوقت الحالي" .

ويدرك زفيريف أنه لا يزال بحاجة إلى وقت لاستعادة أدائه الجيد ويتعين عليه الاعتراف بأنه لن يعود إلى "100٪ من مستواه على الفور" ، لكنه أكد: "لم يتغير شيء بالنسبة لي من حيث الأهداف. ما زلت أريد أن أكون أحد أفضل اللاعبين في العالم، ما زلت أرغب في الفوز بأكبر البطولات في العالم".

وانطلقت بطولة كأس الدرعية للتنس في نسختها الثانية يوم الخميس بانتصارات للسويسري ستان فافرينكا على الإيطالي ماتيو بيريتيني والألماني ساشا زفيريف على النمساوي دومينيك تيم والبريكاني كاميرون نوري على الأسترالي نك كيريوس والبولندي هوبيرت هوركاش على السويسري دومينيك ستريكر، على أن تقام مباريات ربع النهائي في وقت لاحق يوم الخميس بمباريات الروسي أندريه روبليف في مواجة فافرينكا والروسي دانييل ميدفيديف أمام زفيريف ونوري أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وهوركاش في مواجهة الأميركي تايلور فريتز.