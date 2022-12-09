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من مباراته أمام هوركاش

فريتز آخر المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الدرعية للتنس

العربية.نت
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فاز الأميركي تايلور فريتز على خصمه البولندي هوبرت هوركاش 7/6 7/5 في آخر مباريات ربع النهائي لبطولة كأس الدرعية للتنس التي تستمر حتى العاشر من الشهر الحالي.

وانطلق دور ربع النهائي من البطولة في وقت سابق شهد فوز البريطاني كاميرون نوري على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي دانييل ميدفيديف على الألماني ألكساندر زفيريف العائد من الإصابة الطويلة والسويسري ستانيسلاس فافرينكا على الروسي أندريه روبليف.

وتنطلق مباريات نصف النهائي يوم الخميس بمواجهتي نوري ضد فريتز وميدفيديف أمام فافرينكا على أن تختتم البطولة يوم السبت.

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