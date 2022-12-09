فريتز خصم ميدفيديف في نهائي كأس الدرعية للتنس

حجز الأميركي تايلور فريتز مقعده في نهائي كأس الدرعية للتنس يوم الجمعة بعد فوزه على البريطاني كاميرون نوري 7-6(4) 4-6 10-6 ضمن مباريات دور نصف النهائي.

وسيواجه فريتز نظيره ميدفيديف في النهائي يوم السبت كما سينتظر فريق الإيطالي ماتيو بيريتيني والروسي أندريه روبليف في فئة الزوجي الفائز من نصف النهائي الآخر بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والأسترالي نك كيريوس أمام البولندي هوبرت هوركاش والسويسري دومينيك ستريكر.

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وتعد هذه النسخة هي الثانية من بطولة كأس الدرعية للتنس، إذ أقيمت الأولى في عام 2019 وحينها توج الروسي ميدفيديف بها على حساب البلجيكي دافيد غوفان.