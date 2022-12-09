فريتز خصم ميدفيديف في نهائي كأس الدرعية للتنس

وضع القراءة
100% حجم الخط
حجز الأميركي تايلور فريتز مقعده في نهائي كأس الدرعية للتنس يوم الجمعة بعد فوزه على البريطاني كاميرون نوري 7-6(4) 4-6 10-6 ضمن مباريات دور نصف النهائي.
وسيواجه فريتز نظيره ميدفيديف في النهائي يوم السبت كما سينتظر فريق الإيطالي ماتيو بيريتيني والروسي أندريه روبليف في فئة الزوجي الفائز من نصف النهائي الآخر بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والأسترالي نك كيريوس أمام البولندي هوبرت هوركاش والسويسري دومينيك ستريكر.
مادة اعلانية
وتعد هذه النسخة هي الثانية من بطولة كأس الدرعية للتنس، إذ أقيمت الأولى في عام 2019 وحينها توج الروسي ميدفيديف بها على حساب البلجيكي دافيد غوفان.
اقرأ أيضاً
-
ميدفيديف يصل نهائي كأس الدرعية للتنس للمرة الثانية توالياًوصل الروسي دانييل ميدفيديف لنهائي كأس الدرعية للتنس للمرة الثانية بعد فوزه على السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6-4 6-4 في أولى مباريات دور الأربعة يوم ... رياضات متنوعة
-
زفيريف يعود من إصابة طويلة في "الدرعية".. ويواجه ميدفيديفبعد غياب عن الملاعب استمر 6 أشهر تقريبا بسبب الإصابة، احتفل الألماني أليكسندر زفيريف بعودته الناجحة للعبة البيضاء من جديد بفوزه على النسماوي دومينيك ... رياضات متنوعة
-
مدفيديف يبلغ النهائي الثاني توالياًتأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أول عالميًا إلى النهائي الثاني له في غضون أسبوع بعد بلوغه يوم السبت مباراة القمة لدورة هاله الالمانية على الملاعب ... رياضات متنوعة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية