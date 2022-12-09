ميدفيديف يصل نهائي كأس الدرعية للتنس للمرة الثانية توالياً

وصل الروسي دانييل ميدفيديف لنهائي كأس الدرعية للتنس للمرة الثانية بعد فوزه على السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6-4 6-4 في أولى مباريات دور الأربعة يوم الجمعة.

وينتظر ميدفيديف الفائز من مباراة البريطاني كاميرون نوري والأميركي تايلور فريتز على أن يقام النهائي يوم السبت.

مادة اعلانية

وبدأت يوم الجمعة منافسات دور نصف النهائي لفئة الزوجي ويتواجه الإيطالي بيريتيني والروسي روبليف ضد النماسوي ثيم والألماني زفيريف، فيما يشارك في اللقاء الثاني ثنائي اليوناني تسيتسيباس والأسترالي كيريوس أمام البولندي هوركاش والسويسري ستريكر.

وتعد هذه النسخة هي الثانية من بطولة كأس الدرعية للتنس، إذ أقيمت الأولى في عام 2019 وحينها توج ميدفيديف بها على حساب البلجيكي دافيد غوفان.