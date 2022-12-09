ميدفيديف يصل نهائي كأس الدرعية للتنس للمرة الثانية توالياً

وضع القراءة
100% حجم الخط
وصل الروسي دانييل ميدفيديف لنهائي كأس الدرعية للتنس للمرة الثانية بعد فوزه على السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6-4 6-4 في أولى مباريات دور الأربعة يوم الجمعة.
وينتظر ميدفيديف الفائز من مباراة البريطاني كاميرون نوري والأميركي تايلور فريتز على أن يقام النهائي يوم السبت.
مادة اعلانية
وبدأت يوم الجمعة منافسات دور نصف النهائي لفئة الزوجي ويتواجه الإيطالي بيريتيني والروسي روبليف ضد النماسوي ثيم والألماني زفيريف، فيما يشارك في اللقاء الثاني ثنائي اليوناني تسيتسيباس والأسترالي كيريوس أمام البولندي هوركاش والسويسري ستريكر.
وتعد هذه النسخة هي الثانية من بطولة كأس الدرعية للتنس، إذ أقيمت الأولى في عام 2019 وحينها توج ميدفيديف بها على حساب البلجيكي دافيد غوفان.
اقرأ أيضاً
-
فريتز آخر المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الدرعية للتنسفاز الأميركي تايلور فريتز على خصمه البولندي هوبرت هوركاش 7/6 7/5 في آخر مباريات ربع النهائي لبطولة كأس الدرعية للتنس التي تستمر حتى العاشر من الشهر ... رياضات متنوعة
-
الإعلان عن جدول مباريات الدور الأول لكأس الدرعية للتنسأقيمت قرعة كأس الدرعية للتنس 2022 التي تقام منافساتها بين يومي 8-10 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الدرعية، بحضور عدد من لاعبي التنس الدوليين في قرية ... رياضة
-
زفيريف يعود من إصابة طويلة في "الدرعية".. ويواجه ميدفيديفبعد غياب عن الملاعب استمر 6 أشهر تقريبا بسبب الإصابة، احتفل الألماني أليكسندر زفيريف بعودته الناجحة للعبة البيضاء من جديد بفوزه على النسماوي دومينيك ... رياضات متنوعة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية