فريتز يهزم ميدفيديف ويتوج بكأس الدرعية للتنس

توج الأميركي تايلور فريتز بكأس الدرعية للتنس في نسخته الثانية على حساب حامل اللقب الروسي دانييل ميدفيديف في ختام البطولة يوم السبت.

وكانت توجت الأميرة نجلاء بنت عبدالرحمن المدير التنفيذي لموسم الدرعية فريق الزوجي الذي يضم لاعبي التنس دومينيك ستريكر وزميله هوبرت هوركاتش بلقب بطولة "كأس الدرعية للتنس" لفئة الزوجي التي تنظمها وزارة الرياضة.

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وأقيمت ختام منافسات الزوجي في أجواء مميزة للغاية عكست تميز هذه النسخة من البطولة، حيث نجح الثنائي دومينيك ستريكر وزميله هوبرت هوركاتش، في الفوز على الثنائي أندري روبليف وزميله ماتيو بيريتيني، بعد مواجهة قوية، انتهت بنتيجة 7-6 ، 4-6 ، 10-7.

وسبق لميدفيديف التتويج في النسخة الأولى لكأس الدرعية للتنس بعام 2019 بالفوز حينها على البلجيكي دافيد غوفان.