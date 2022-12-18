أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي ولي العهد

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نيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، توج الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض يوم السبت الفائزين بكأسي ولي العهد بنسختها الـ57 خلال موسم نادي سباقات الخيل على أرضية ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.
وفاز الحصان المبير لمالكه نغيمش العجمي ومدربه حمد آل رشيد والخيال لويس موراليس بجائزة الانتاج المحلي، وجاء في المركز الثاني نجام للأمير سعود بن سلمان، وأمتع لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز في المركز الثالث.
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وفاز الجواد ماي فرانكل المملوك للأمير فيصل بن خالد والمدرب حسين الشويب والخيال جيمس دويل، وحل لوغانيني لأبناء فيحان المنديل في المركز الثاني.
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