سقوط مدرج جماهير الاتحاد السكندري في سوبر السلة المصري

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أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن إلغاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر بعد سقوط جزء من مدرج بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر احتشد به جمهور الاتحاد ما أسفر عن حدوث بعض الإصابات يوم السبت.
وأعلنت وزارة الصحة أن 27 شخصا أصيبوا بجروح في الحادث.
وتوقف اللقاء مع نهاية الربع الثالث وكان الاتحاد السكندري متقدما 67-45.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن سورا حديديا انهار على الجماهير، ووصلت سيارتا إسعاف لوقوع بعض الإصابات، وطالب مشجعون بإلغاء المباراة قبل اتخاذ القرار.
ولم يوضح الاتحاد المصري للسلة أي تفاصيل عن الإصابات.
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