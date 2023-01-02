القطري العطية يفوز بالمرحلة الثانية لرالي داكار

فاز حامل اللقب، القطري ناصر العطية، سائق تويوتا بالمرحلة الثانية لرالي داكار بالسعودية يوم الاثنين ليتقدم إلى المركز الثاني في الترتيب العام خلف كارلوس ساينز، سائق أودي والفائز باللقب ثلاث مرات.



وأنهى ساينز، الذي فاز بالمرحلة الأولى يوم الأحد، المرحلة الثانية التي امتدت لمسافة 430 كيلومترا في المركز الثالث، ليعزز صدارته للترتيب العام بفارق دقيقتين و12 ثانية.



وهذه المرحلة رقم 45 التي يفوز بها العطية، صاحب أربعة ألقاب، في مسيرته. وبفضل هذا الفوز قلص العطية الفارق الذي يفصله عن منافسه الإسباني بمقدار خمس دقائق.



وحل السائق الهولندي إريك فان لون في المركز الثاني في المرحلة لصالح فريق أوفردرايف ريسنغ.



وكان سائق البحرين ريد إكستريم الفرنسي سيباستيان لوب، الفائز بتسعة ألقاب في بطولة العالم للراليات، الخاسر الأكبر في هذه المرحلة بعدما كلفته ثقوب في الإطارات أكثر من ساعة وربما آماله في الفوز باللقب.

وفي فئة الدراجات النارية، حسم المتسابق الأميركي ميسون كلاين الصدارة بفارق دقيقة واحدة و41 ثانية أمام الأسترالي توبي برايس زميله في (كيه.تي.إم).



وتقام النسخة 45 من رالي داكار في السعودية للمرة الرابعة، وتنتهي في الدمام في 15 يناير.