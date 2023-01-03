"إسطبلات الخالدية" تتصدّر كأس الخالدية الدوليّ بنسخته الخامسة

نظّم ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية، في حفله الأول من موسمه السباقيّ الجديد، ثمانية أشواط لسباقات السرعة في ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، تحت رعاية الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية.

وأطلق الحفل الأمسية الأولى لـ"كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز العالميّ"، مساء الثلاثاء الـ3 من يناير الحاليّ، منها 7 أشواط متنوعة المسافات والتصنيفات، وبلغت جوائزها 700 ألف ريال موزعة بالتساوي في ما بينها.

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وقدم الشوط الثامن الرئيس في هذه الأمسية، النسخة الخامسة لـ" كأس الخالدية الدوليّ"، المصنّف عالميًّا كـ"فئة ثالثة"، على مسافة 1600 متر، وجائزته نصف مليون دولار، بمشاركة نخبة من الجياد العربية من دول مجلس التعاون الخليجيّ.

وتُوّج بالسباق المخصص للأفراس والأحصنة العربية من عمر أربع سنوات فما أكثر، الجواد "عسفان الخالدية" لإسطبلات الخالدية، المنطلق من البوابة الخامسة، والمرشّح الأعلى تقييمًا في السباق، بقيادة خيّاله عبد الله العوفي، وتدريب ناصر بن مطلق، متقدمًا على الفرس "دنانير الخالدية" للإسطبل ذاته، متصدرة الشوط حتى المنعطف الأخير، حيث أطلق العوفي له العنان ليحرز السباق في زمن قدره 1:48.92 دقيقة.

وسلّم الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز الكأس للأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، المشرف العامّ على مهرجان الأمير سلطان العالميّ للجوادّ العربيّ، وللخيال والمدرب.

وتصدرت "إسطبلات الخالدية" حصاد "كأس إسطبلات الخالدية الدوليّ" بواقع ثلاث مرات عن إسطبل أبناء الأمير خالد بن عبد العزيز، ففي النسخة الثانية للكأس عام 2020م، فاز الجواد "شبل الخالدية الثاني" بصحبة الخيال "أليكس مورينو"، بالإضافة للنسخة الثالثة عام 2021م التي كانت بفوز المهر "دهمان خالد الخالدية"، وعلى صهوته "روبيرتو بيريز"، ويعلو بالإسطبل للصدارة "عسفان الخالدية".

وعبّر المدرب ناصر بن مطلق عن أمانيه بعدم خسارة "عسفان الخالدية" لأيّ سباق قادم، مع آماله العالية في تخصيصه ضمن السباقات المصنفة، موجهًا شكره للمشرف العامّ على إسطبلات الخالدية مطلق بن مشرف، على الثقة الممنوحة له في تحقيق هذه النجاحات، ومتطلعًا للفوز يوم الأربعاء في الشوط الرئيسي للأمسية الثانية من كأس الأمير سلطان.

