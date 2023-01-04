السبت.. إطلاق النسخة الثانية من كأس الأمير خالد بن عبدالله

يقيم نادي سباقات الخيل يوم السبت المقبل النسخة الثانية من كأس الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن مالك ومؤسس مزرعة جدمونت أبرز المؤسسات العالمية في تربية وإنتاج الخيل على أرض ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية.

ويستقبل ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية على مسافة ألفين و200 متر بمشاركة تنافسية بين نخبة الجياد والأفراس المحلية والمستوردة من عمر 4 سنوات فأكثر على أولى الجوائز الكبرى للأشواط العشبية المقدرة بمليون ريال ضمن حفله الـ81 للموسم الحالي.

مادة اعلانية

وأطلق النادي النسخة الأولى من الكأس في يناير 2022 عقب وفاة الأمير خالد بن عبد الله تقديرًا لمسيرته المميزة كأحد أبرز ملّاك ومنتجي الخيل العالميين في العقود الأربعة الماضية؛ ولمنجزاته في مضامير الخيل العالمية.

وصرّح الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل "بأن الأمير خالد بن عبد الله معروف في أرجاء عالم السباقات كافة كأحد العظماء الذين أسهموا في ترقية سلالة الخيل المهجّنة في السباقات وإرثه الذي استغرق بناؤه 40 عامًا سيبقى لأكثر من 40 عامًا في المستقبل فالخيل التي أنتجها، والمآثر التي حققها في ميادين السباقات، ستظل خالدة إلى الأبد في كتب التاريخ وذكرياتنا. وكأس الأمير خالد بن عبد الله الذي دخل الآن عامه الثاني هو أسلوب نسعى من خلاله لتكريم صاحب ذهن مستنير في عالم السباقات وشخصية رياضية عالمية محبوبة يحق للسعودية أن تفخر بها ومن خلال يوم سباقه السنوي نهدف إلى تنوير روّاد السباقات بالأثر العالمي للأمير خالد مع مواصلة إثراء جودة وتنوع المنافسين الدوليين في السباق الذي يحمل اسمه.

وكان الحصان "ستار أوف ونز" لرفاعي صنت الغريبان برفقة خيّاله "كاميلو أوسبينا" وبتدريبات فواز الغريبان توج بالنسخة الأولى من الكأس في زمن قدره 2:09.79 دقيقة.