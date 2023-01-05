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اللاعبة التونسية

أنس جابر تتأهل إلى ربع نهائي بطولة أديليد

أديليد - رويترز
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تأهلت التونسية أنس جابر إلى دور الثمانية ببطولة أديليد الدولية للتنس عقب الفوز 7-6 و6-1 على سورانا كريستيا يوم الخميس.

وكافحت أنس في المجموعة الأولى قبل أن تحسم الفوز على المصنفة 45 عالميا لتواجه مارتا كوستيوك من أجل مقعد بالمربع الذهبي بالبطولة ذات 500 نقطة.

وأوضحت أنس التي كانت قريبة من الفوز بأولى ألقابها بالبطولات الأربع الكبرى حين كانت وصيفة لبطلتي ويمبلدون وأميركا المفتوحة العام الماضي "كريستيا لاعبة رائعة، دفعتني للتحسن في المجموعة الأولى".

وأشارت المصنفة الثانية عالميا إلى أهدافها هذا العام قائلة "أريد أن أصبح المصنفة الأولى، أريد الفوز بألقاب بالبطولات الأربع الكبرى". وتستعد أنس لخوض منافسات أستراليا المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر.

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