رالي داكار.. لوب يحقق فوزه الثالث والعطية في الصدارة

حقق الفرنسي سيباستيان لوب، الثلاثاء، انتصاره الثالث في رالي داكار هذا العام، بعد فوزه في المرحلة التاسعة بين الرياض وحرض على مسافة 686 كيلومترًا، فيما بقي القطري ناصر العطية في صدارة الترتيب العام ليقترب من اللقب الخامس.

وشهدت المرحلة انقلاب سيارة الإسباني كارلوس ساينس، حامل اللقب ثلاث مرات، الذي نقل مع مساعده لوكاس كروس إلى المستشفى لآلام في الصدر. لكنه طلب من الطيار أن يعود أدراجه وإعادته إلى السيارة البديلة.

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وحل الليتواني فايدوتاس زالا في المركز الثاني على بُعد 57 ثانية من لوب والفرنسي غيرلان شيشري ثالثًا.

ولا يزال العطية (تويوتا غازو)، حامل اللقب، الذي حل سابعًا الثلاثاء، في صدارة الترتيب العام بفارق كبير يبلغ ساعة و21 دقيقة عن البرازيلي لوكاس مورايش الذي استفاد من عطل ميكانيكي للجنوب إفريقي هنك لاتيغان ليخطف وصافة الترتيب العام.

وأقيمت المرحلة التاسعة بين الرياض وحرض على مسافة 686 كيلومترًا بينها 358 مرحلة خاصة.

في فئة الدراجات، كان الفوز من نصيب الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس أمام الأسترالي توبي برايس والأميركي سكايلر هاوز، علمًا أن الأخير لا يزال في الصدارة بفارق ثلاث ثوان فقط عن الأسترالي.

- الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة السيارات:

1- القطري ناصر العطية (تويوتا غازو رايسينغ) 34:19:20 ساعة

2- البرازيلي لوكاس مورايش (أوفردرايف) بفارق 1:21:57 ساعة

3- الفرنسي سيباستيان لوب (البحرين ريد اكستريم) بفارق 1:43:08 ساعة

4- الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 1:46:23 ساعة

5- الجنوب إفريقي جينيل دو فيلييه (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 2:04:17 س

- الترتيب العام الخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1- الأميركي سكايلر هاوز (هوسكفارنا) 33:55:57 ساعة

2- الأسترالي توبي برايس (كا تي أم) بفارق 3 ثوان

3- الأرجنتيني كيفن بينافيديس (كا تي أم) بفارق 5:09 ثوان

4- الفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا) بفارق 15:40 ثانية

5- التشيلي بابلو كينتانيا (هوندا) بفارق 15:24 ثانية.