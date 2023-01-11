إصابة تربك ديوكوفيتش قبل انطلاق أستراليا المفتوحة

اضطر الصربي نوفاك ديوكوفيتش لإنهاء مباراة تدريبية مع دانييل ميدفيديف مبكرا يوم الأربعاء بسبب إصابة في أوتار الركبة، وذلك قبل انطلاق منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وعاد ديوكوفيتش، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب أستراليا المفتوحة برصيد تسعة ألقاب، إلى أستراليا بعدما تم منعه من الدخول في العام الماضي، وبعدها تم ترحيله بسبب عدم حصوله على لقاح فيروس كورونا.

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ويتوقع أن يشارك ديوكوفيتش، الفائز بـ21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، مرة أخرى في البطولة خلال موسم 2023، ولكن استعداداته للبطولة تعرضت لضربة موجعة يوم الأربعاء بسبب مخاوف الإصابة.

وكان ديوكوفيتش، الذي فاز بأول ألقابه العام الحالي في أديلايد الأسبوع الماضي، قادرا على لعب مجموعة واحدة فقط في المباراة التدريبية أمام ميدفيديف.

وقال لموقع "ناين وايد وورلد أوف سبورتس" :"إنها أوتار الركبة التي كانت تسبب لي مشاكل في بطولة أديلايد الأسبوع الماضي. كان الأمر أمام ميدفيدف، عندما لعبنا الدور قبل النهائي، لعبت معه اليوم في مباراة تدريبية، شعرت بها قليلا، لم أرد المخاطرة بأي شيء أسوأ. لعبت مجموعة، اعتذرت له، وكان متفهما للغاية، أريد فقط تفادي مخاوف أكبر قبل بطولة أستراليا المفتوحة".

وبعد أن احتاج لوقت مستقطع لتلقي العلاج لفترة طويلة أمام ميدفيديف في أديلايد، وصف ديوكوفيتش الأمر بأنه "ليس خطيرا للغاية". ومن المقرر أن يلعب اللاعب الصربي مباراة تدريبية أمام نيك كيريوس الأسبوع الحالي.