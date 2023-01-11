صدارة مستمرة للعطية.. ولوب يحصد مرحلته الرابعة

حصد الفرنسي سيباستيان لوب يوم الأربعاء مرحلته الرابعة في النسخة الحالية من رالي داكار الصحراوي في السعودية بيد أن صدارة الترتيب العام لا تزال بقبضة القطري ناصر العطية بفارق ساعة و21 دقيقة عن أقرب مطارديه.

وسجّل لوب (البحرين ريد اكستريم) 1:48:32 ساعة في المرحلة العاشرة، متقدماً على السويدي ماتياس إكستروم (أودي) والبرازيلي الشاب البالغ 25 عاماً لوكاس مورايش (أوفردرايف)، فيما حلّ العطية (تويوتا غازو ريسينغ) في المركز الرابع بفارق 5:45 دقائق عن بطل العالم للراليات تسع مرات.

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قال مساعد العطية الفرنسي، ماتيو بوميل، "لسنا بحاجة للهجوم، لن نحاول الفوز بالمراحل، الأهم هو البحث عن التتويج النهائي، وسيستمر هذا السيناريو حتى النهاية".

وأقيمت المرحلة العاشرة بين حرض والشيبة، على مسافة 622 كيلومتراً بينها 114 مرحلة خاصة، فيما من المقرر إقامة "ماراثون" المرحلة الحادية عشرة الخميس بين الشيبة والربع الخالي على مسافة 426 كيلومتراً بينها 273 مرحلة خاصة. ولن تتاح خدمة المساعدة الميكانيكية للسائقين الخميس في مخيم المبيت.

علّق بوميل "إذا جعلونا نتقاطع مع الكثبان الرملية ستكون الأمور معقّدة، لأنه يتعين علينا إيجاد المسار الصحيح. وقد تقع بسرعة بالخطأ وتخفق في إيجاد نقطة المسار التالية".

ويتقدم العطية (52 عاماً)، حامل اللقب أربع مرات أعوام 2011 و2015 و2019 و2022، بفارق 1:21:34 ساعة عن مورايش، و1:37:23 ساعة عن لوب.

وتشهد في فئة الدراجات النارية منافسة "نارية" بين الثلاثي الأرجنتيني كيفن بينافيديس (ريد بول كاي تي أم)، الأميركي سكايلر هاوز (هوسكفارنا) والأسترالي توبي برايس (ريد بول كاي تي أم).

وأحرز البوتسواني روس برانش على متن هيرو فوزه الثاني في النسخة الحالية، بفارق 21 ثانية عن الفرنسي أدريان فان بيفيرين (مونستر إنرجي هوندا) ونصف دقيقة عن الجنوب إفريقي مايكل دوكرتي. وحلّ بينافيدس رابعاً بفارق دقيقة عن البوتسواني.

قال دوكرتي "دكار أصعب مما كنت أعتقد. لكن اليوم شعرت وكأني في منزلي. في أعماقي أريد الفوز، أعرف أنه بمقدوري تحقيق ذلك، سنرى لاحقاً، استمر في تعلّم الملاّحة".

واعتلى بينافيديس صدارة الترتيب العام بفارق 1:29 دقيقة عن هاوز و2:10 دقيقتين عن برايس.