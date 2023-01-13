المنتخب السعودي يخسر من السلوفيني في كأس العالم لكرة اليد

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خسر منتخب السعودية لكرة اليد بنتيجة 33-19 أمام سلوفينيا في بطولة العالم 2023 المقامة في بولندا والسويد يوم الخميس.
وانتهى الشوط الأول من اللقاء لصالح سلوفينيا بنتيجة 16-8، قبل أن يتسع الفارق في الشوط الثاني ليصل إلى 14 هدفا مع نهاية اللقاء.
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وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الثانية بجانب فرنسا بطلة الأولمبياد وبولندا صاحبة الأرض وسلوفينيا وتتأهل أول ثلاثة منتخبات في كل من المجموعات الثماني إلى الدور الرئيسي.
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