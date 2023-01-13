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المنتخب السعودي يخسر من السلوفيني في كأس العالم لكرة اليد

كاتوفيتشي - رويترز
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خسر منتخب السعودية لكرة اليد بنتيجة 33-19 أمام سلوفينيا في بطولة العالم 2023 المقامة في بولندا والسويد يوم الخميس.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء لصالح سلوفينيا بنتيجة 16-8، قبل أن يتسع الفارق في الشوط الثاني ليصل إلى 14 هدفا مع نهاية اللقاء.

وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الثانية بجانب فرنسا بطلة الأولمبياد وبولندا صاحبة الأرض وسلوفينيا وتتأهل أول ثلاثة منتخبات في كل من المجموعات الثماني إلى الدور الرئيسي.

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