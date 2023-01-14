"لله دره" و"قادر" و"روقا" يتوجون بجوائز مهرجان كؤوس الملوك والأمراء

اختتمت يوم الجمعة الأمسية الأولى من النسخة الثامنة من "مهرجان كؤوس الملوك والأمراء" في ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية والتي ينظمها نادي سباقات الخيل تقديرًا ووفاءً لمسيرة الملوك والأمراء الراحلين.

وقدّم الحفل 5 أشواط رئيسية متنوعة المسافات والتصنيفات حيث تبلغ جائزة كأسي الأميرين سلطان بن عبد العزيز ونايف بن عبد العزيز 700 ألف ريال لكلّ شوط وجائزة شوط الأمير بدر بن عبد العزيز 500 ألف ريال بينما تبلغ جائزة الشوط الختامي لكأس الملك عبد الله بن عبد العزيز 800 ألف ريال.

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ويرافق مهرجان كؤوس الملوك والأمراء شوط "كأس الأمير خالد بن عبد الله" بنسخته الثانية والمؤجل من الحفل 81 لسوء الأحوال الجوية بجائزة قدرها مليون ريال كأول سباق يقام هذا الموسم على المضمار العشبي استعدادًا لمهرجان "كأس السعودية" بعد 40 يوما.

وافتتح حصان الخمس سنوات "قادر" لإسطبل الرفقة أولى مشاركاته في الميدان السعودي بانتصار كبير عندما أحرز "كأس الأمير خالد بن عبد الله" منتزعًا الصدارة من "ايقلز فلايت" وخياله "اليكسس مورينو" في آخر 100م من السباق الذي شارك فيه 14 حصانًا حيث كان "ايقلز فلايت" يسعى للفوز بمزاحمة من "كلفز اوف فيوري".

وكان "قادر" قريبا من جياد المقدمة بقيادة خياله "البرتو سانا"، الذي اختار الوقت المناسب للتقدم للفوز في اللحظات الأخيرة من الشوط في خطة محكمة من المدرب فوزي ناس، وتقدم "قادر" بفارق طول واحد قاطعًا مسافة 2100م بزمن وقدره 2.09.27 دقيقة.

وحل في المرتبة الثالثة الحصان لوقانيني، وتميز السباق بالقوة لتقارب مستوى الخيل المشاركة، وسلم الجائزة الأمير أحمد بن خالد للفائزين.

وفي كأس الأمير نايف بن عبد العزيز المخصص لخيل الـ4 سنوات حقق الحصان "اليكتابليتي" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز أول انتصاراته بمستوى عال تحت قيادة الخيال "كاميلو اوسبينا" والذي انقض على الصدارة في اللحظات الأخير عندما اخترق صفوف المنافسين وأخذ في توسيع الفارق لينهي السباق متقدمًا بفارق أكثر من ستة أطوال وبزمن جيد جدًا وقدره 1.37.82 دقيقة.

وحل في المركز الثاني "فودن" مع الخيال عبدالله الراشد، ثم "قروم" في المركز الثالث بقيادة عبدالله العجمي، وبهذا الفوز نجح المدرب عبدالله البداح في إضافة لقب رابع لإسطبله بهذه الكأس، وسلم صاحب السمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الكأس والجائزة للفائزين.

واستحق "كأس الأمير بدر بن عبد العزيز"، المخصص للأفراس من الإنتاج المحلي الفرس البطلة "روقا" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي قادت السباق بكل جدارة واستحقاق وفق الخطة التي رسمها المدرب عبدالله البداح وتحت قيادة الخيال عبدالله الفيروز.

وحلت "وضيئة" مع خيالها محمد الدهام في المركز الثاني وفي المركز الثالث "مذوقة" مع الخيال "ايدي كاسترو"، وقطعت "روقا" ابنة الأربع سنوات مسافة 1800م في زمن قدره 1.52.45 دقيقة وسلم الأمير عبد الله بن خالد بن بندر لكأس والجائزة للفائزين.

ودخلت فرس الخمس سنوات "لاقاثا رايم" للأمير عبد العزيز بن فهد بقوة إلى "كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز" تحت قيادة الخيال عبدالله العوفي الذي انتظر مع فرسه طويلًا في مراحل السباق الأولى التي تقدمت فيها "درة المغترة" تتبعها زميلتها "افالينا" على أمل الاحتفاظ باللقب.

لكن "لاقاثا" انطلقت باتجاه خط النهاية محرزة الكأس في زمن قدره 2.04.91 دقيقة على مسافة الـ2000 متر متقدمة بأكثر من طولين عن صاحبة المركز الثاني في تكتيك مرسوم من المدرب نايف المنديل وسلم الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز الكأس والجائزة للفائزين.

واستطاع مهر الثلاث سنوات "لله دره" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن يظفر بـ"كأس الملك عبدالله بن عبد العزيز" معززًا من فرص الاسطبل الأبيض في الفوز بـ"كأس المؤسس" لاحقًا إذ كانت غلبة الشوط بداية للمهر "نيو فبورت" ثم تقدم "حربي" أحد أبرز مرشحي الشوط مع البطل "لله دره" القريب من المقدمة وفق خطة المدرب الناجح أحمد محمود.

ومع دخول الجياد ربع المسافة الأخيرة بدأ "لله دره" يشق طريقه بسرعة للتربع على الصدارة والانفراد بها قبل نهاية السباق بنحو 100م بقيادة نجم الأمسية الخيال "كاميلو اوسبينا" حيث أنهى السباق بزمن قدره 1.39.14 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف عن "ابن طولون" وخياله فهد الفريدي فيما تراجع "حربي" وخياله عادل الفريدي للمركز الثالث، وسلم الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز الكأس والجائزة للفائزين.