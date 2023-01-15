القطري العطية يتوج برالي داكار للمرة الخامسة

توّج السائق القطري ناصر صالح العطية بلقب رالي داكار الصحراوي في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022، مع نهاية المرحلة الـ 14 الأخيرة في الدمام في المملكة العربية السعودية حيث أقيم الرالي للعام الرابع توالياً.

وتقدم العطية بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف)، في حين حلّ الشاب البرازيلي لوكاس مورايش (تويوتا) ثالثاً.

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وقال العطية عقب فوزه: لقد انتهينا للتو وأنا سعيد جداً. كان رالي صعباً على الجميع. من الجنون أن أتمكن من الدفاع عن لقبي. أنا سعيد جداً لأنني تمكنت من الفوز للمرة الخامسة، وملاحه ماثيو بوميل للمرة الرابعة.

وأردف: لم يكن مطلوبا منا أن نعتمد القيادة الضاغطة والسريعة مثل المجانين. تمكنا من إنهاء الأسبوع الثاني والفوز برالي داكار في النهاية، وهذا هو الأهم.

وأحكم العطية قبضته على صدارة الترتيب العام منذ المرحلة الثالثة من دون أن ينجح أي سائق في مقارعته، ليتقدم البالغ "52 عاماً" بفارق 20 و30 دقيقة توالياً عن سائقي أودي "مستر داكار" الفرنسي ستيفان بيترهانسيل والإسباني كارلوس ساينس.

وحلّق العطية منفرداً في الصدارة بعد انسحاب مطارديه المباشرين توالياً في 6 (المرحلة السابعة) و10 (المرحلة العاشرة) يناير الحالي.

وعرف العطية كيف يدير بنجاح تقدمه في الترتيب متفادياً المشاكل الميكانيكية، من دون أن يقلق راحته أي سائق آخر على الرغم من مشاركة العلامة التجارية أودي بسيارات هجينة (هايبريد) ليجتاز خط النهاية بلباس الفائز للعام الثاني توالياً.

في المقابل، حلّ لوب في المركز الثاني للمرة الثالثة في مسيرته بعد انتقاله للمشاركة في منافسات راليات الرايد، وذلك بعد عامي 2017 مع بيجو و2022 مع برودرايف.

ودوّن بطل العالم للراليات 9 مرات اسمه في سجلات رالي داكار بعدما فاز في هذه النسخة بست مراحل توالياً، في إنجاز فريد من نوعه في أشهر راليات الرايد.

وفي فئة الدراجات النارية، فاز الأرجنتيني كيفن بينافيديس (كا تي أم) باللقب للمرة الثانية بعد عام 2021 اثر معركة شرسة مع زميله الأسترالي توبي برايس الذي تأخر عنه بفارق 43 ثانية.

وفي نسخة حبست الأنفاس ولم تفصح عن هوية الفائز إلا في المرحلة الأخيرة وشهدت انسحاب حامل اللقب البريطاني سام سندرلاند من المرحلة الأولى في الأول من الشهر الحالي، سجل بينافيديس (34 عاماً)، ثاني الترتيب بفارق 12 ثانية قبل انطلاق المرحلة الأخيرة، التوقيت الأسرع في الكيلومترات الـ 136 الأخيرة بين الهفوف والدمام ليتقدم بفارق 55 ثانية عن برايس المتصدر السابق.

وتميزت النسخة الـ 45 من رالي داكار، أصعب راليات الرايد في العالم، بكونها أطول من نسخة العام الماضي، مع إقامة مرحلة تمهيدية و14 مرحلة خاصة على مسارات صخرية ورمال وكثبان رملية، في حين تم إلغاء المرحلة السابعة للدراجات بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت.