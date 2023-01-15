ختام النسخة الثامنة لمهرجان كؤوس الملوك والأمراء

اختتم نادي سباقات الخيل، يوم السبت، بميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، مهرجان كؤوس الملوك والأمراء في يومه الثاني، ضمن الحفل الرابع والثمانين لموسم سباقات الرياض 2023، واستحدث فيه شوط باسم سيف الإمام تركي بن عبدالله، وذلك بحضور الأمراء.

وكُرِّمَ الفائزون بالأشواط الأربعة الرئيسية على النحو التالي: كأس الملك سعود بن عبدالعزيز، وتُوج بها الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بعد فوز الجواد "ديريفو". وكأس الملك فيصل بن عبدالعزيز، الفئة الأولى، وتُوج بها الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد فوز الجواد "سكوت لاند يارد" .

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وكأس الملك خالد بن عبدالعزيز الفئة الأولى، وتُوج بها المالك ماجد البقمي، بعد فوز الجواد "سلفان"، أما كأس الملك فهد بن عبدالعزيز الفئة الأولى، فقد تُوج بها أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد فوز الفرس "عادات" .

وسيف الإمام تركي بن عبدالله تُوج به إسطبلات الخالدية، بعد فوز الجواد "تلال الخالدية" . وتضمَّن الحفل أحد عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات. وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأحد عشر على النحو التالي:





الشوط الأول على مسافة 1200م، فاز به الجواد "برافادو" للمالك راشد دابان.

الشوط الثاني على مسافة1400م، فازت به الفرس لمى الزلفي، للمالك صالح الحمد.

الشوط الثالث على مسافة 1600م، فازت به الفرس راشقة، للمالك عبدالله الخشان.

الشوط الرابع على مسافة 1800م، فازت به الفرس غضبة، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

الشوط الخامس على مسافة 2100م, فاز به الجواد صعود، للمالك أحمد السيف.

الشوط السادس على مسافة 2400م، فاز به الجواد "تاج العلا" للأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.

الشوط السابع على مسافة 1600م، فاز به الجواد "تلال الخالدية" لإسطبلات الخالدية.

الشوط الثامن على مسافة 1600م، فازت به الفرس "عادات" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

الشوط الـتاسع على مسافة 2000م، فاز به الجواد "سلفان" للمالك ماجد البقمي.

الشوط العاشر على مسافة 1600م، فاز به الجواد "سكوت لاند يارد" للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

الشوط الحادي عشر على مسافة 2000م، فاز به الجواد "ديريفو" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.