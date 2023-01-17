أنس جابر تتأهل للدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة

صعدت نجمة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة الثانية على العالم، إلى الدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس إثر انتصار مثير أمام السلوفينية تامارا زيدانسيك حيث تغلبت عليها 7 - 6 و4 -6 و6 - 1 يوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

وتقدمت أنس جابر الخطوة الأولى على طريق تحقيق طموحها في البطولة الأسترالية حيث أكدت مرارا وتكرارا أن هدفها يتمثل في اعتلاء منصة التتويج ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

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وكانت أنس جابر قد تأهلت إلى النهائي في كل من بطولتي ويمبلدون وأميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) في الموسم الماضي، والآن تطمح في التتويج بلقبها الأول في غراند سلام بعد إحراز العديد من الألقاب والأرقام غير المسبوقة عربيا وأفريقيا.

ويعد المركز الثاني في التصنيف العالمي، الذي تحتله أنس جابر، هو أفضل مركز لأي لاعبة أو لاعب عربي وإفريقي في تاريخ التنس.

وتقدمت أنس جابر على زيدانسيك 2 - 1 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهما.

وتجدر الإشارة إلى أن بطولة أستراليا المفتوحة كانت قد شهدت قبل ثلاثة أعوام وصول أنس جابر إلى دور الثمانية للمرة الأولى في بطولات غراند سلام، لكنها خسرت أمام صوفيا كينن التي واصلت المشوار حينذاك حتى توجت باللقب.