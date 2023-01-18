رئيس هيئة الفروسية: 1400 طلب للمشاركة في كأس السعودية

أكد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية أن الرياض باتت مركزاً لعالم سباقات الخيل بالتزامن مع انطلاق النسخة الرابعة من كأس السعودية العالميّ أغلى سباق خيل في العالم والمقام على أرضية ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية بمجموع جوائز تتجاوز 35 مليون دولار، تحت شعار "نسابق العالم" في الـ24 والـ25 من فبراير المقبل.

وأعلن يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي نظمه نادي سباقات الخيل عن إطلاق "كأس السعودية" 2023 وضح فيه الأمير أن النادي استقبل في هذه النسخة من البطولة رقماً غير مسبوق من طلبات المشاركة تجاوز عددها الـ1400 طلبا من 22 دولة مختلفة 57% منها طلبات من داخل السعودية وهي أعلى نسبة مشاركة محلية في تاريخ "كأس السعودية" منذ انطلاقها في 2020.

مادة اعلانية

وأفاد الأمير بندر أن نادي سباقات الخيل وإدارة السباقات حرصوا طوال الأعوام الماضية على تطوير "كأس السعودية" والوصول به إلى أعلى مراحل التميّز حيث لم يعد مجرد سباق رئيسي واحد بل أصبح بطولة تقام على مدار يومين من السباقات المميزة والمنافسات القوية بين نخبة الجياد والخيالة والمدربين والملاك من مختلف أنحاء العالم.

وعبر الأمير عن فخره بما وصلت إليه السباقات المصاحبة للبطولة حيث غدت مصنفة كفئة أولى وثانية عالمياً وليس شوط كأس السعودية فقط وهو ما انعكس على ارتقاء تصنيف السعودية في رياضة سباقات الخيل إلى الفئة الثانية عالميا وكان ذا أثر بالغ الأهمية يمكن قياسه بتزايد اهتمام ملّاك الخيل بالبطولة بشكل مطّرد ا ظهر جليًّا في زيادة أعداد المتقدمين سنويًّا للمشاركة في السباق.

وستفتتح أن الدورة الرابعة من البطولة في الـ 24 فبراير المقبل بتحدي الخيالة الدوليين في منافسة للفرسان وبمشاركة سبع فتيات وسبعة فتيان قادمين من أستراليا وأوروبا واليابان وأميركا إضافة إلى مشاركتين محليتين وينافس الخيالة بصفتهم الفردية في أربع جولات على جائزة 100 ألف دولار أميركي على صهوة الجياد المدربة محليا فقط وتقام السباقات على الأرضيتين الرملية والعشبية بمسافات مختلفة تتراوح بين (1200 متر) إلى (1800 متر).

وتزداد إثارة السباقات عبر سباق الهانديكاب السعودي الدولي المقام على مسافة 2100 متر الذي تبلغ جائزته المالية 500 ألف دولار المخصص للجياد المدرَّبة في إحدى دول السباقات المسجّلة ضمن المجموعة الثانية والثالثة لدى الاتحاد الدولي لسباقات الخيل إضافة إلى سباق المليون دولار بـ"كأس المنيفة" المصنف فئة ثانية المخصّص للخيل العربية الأصيلة و"كأس طويق" للخيل المدرَّبة محليًّا.

ويقام يوم 25 من فبراير السباق الأغلى في العالم على شوط كأس السعودية المصنفة فئة أولى عالميًّا البالغة جائزته المالية 20 مليون دولار على مسافة 1800 متر بالمسار الرمليّ وذلك في ختام الأمسية التي تشهد 8 سباقات أخرى تتنافس فيها الخيل من جميع أنحاء العالم على الأرضيتين الرملية والعشبية.

وأعلنت إدارة النادي عن ترقية أول سباق للخيل الأصيلة من موسم سباقات النادي السنويّ إلى التصنيف الدوليّ وهو "كأس خادم الحرمين الشريفين" أحد الأشواط المؤهِّلة لسباق "كأس السعودية".