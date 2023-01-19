نادال يغيب لـ 8 أسابيع بسبب الإصابة

من المتوقع أن يغيب الإسباني، رافائيل نادال، لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لها في بطولة أستراليا المفتوحة يوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن حقبة الإسباني كبطل لبطولة أستراليا المفتوحة انتهت مبكرا في الدور الثاني من البطولة، عقب خسارته أمام الأميركي ماكينزي ماكدونالد.

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وتوقف نادال فجأة في آخر المجموعة الثانية وأمسك بفخذه الأيسر. واختار اللاعب أن ينهي المباراة بعد أن خضع لعلاج طبي خارج الملعب، ولكن تحركاته في الملعب كانت صعبة للغاية.

وخضع اللاعب البالغ من العمر 36 عاما لأشعة في ملبورن صباح يوم الخميس والتي أظهرت تمزقا من الدرجة الثانية في العضلة الحرقفية.

وذكر فريق نادال إنه سيعود لإسبانيا للحصول على فترة من الراحة، علما أن وقت الشفاء الطبيعي للإصابة يتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع.

وإذا ثبت أن هذا الإطار الزمني صحيح، من الممكن أن يغيب نادال أيضا عن بطولة إنديان ويلز التي تبدأ في مارس ولكن ينبغي أن يكون جاهزا للمشاركة في موسم الملاعب الرملية، الذي يفضله اللاعب.