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من فوزه على روبليف

ديوكوفيتش يبلغ نصف نهائي أستراليا المفتوحة.. ويعادل أغاسي

ملبورن - د ب أ
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عادل الصربي نوفاك ديوكوفيتش رقم لاعب التنس السابق أندريه أغاسي محققا انتصاره الـ26 على التوالي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الأربعاء ليصعد للدور قبل النهائي.

وقدم اللاعب الفائز بالبطولة تسع مرات أداء مذهلا ليحقق الفوز على الروسي أندريه روبليف، المصنف الخامس بالبطولة، 6 / 1 و6 / 2 و6 / 4 ليضرب موعدا مع الأميركي تومي بول في الدور قبل النهائي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ديوكوفيتش لم يخسر على ملعب ملبورن بارك منذ عام 2018 -كجزء من 39 انتصار متتالي في أستراليا- وحاليا عادل سلسلة الانتصارات التي حققها أغاسي في الفترة من 2000 و2004.

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