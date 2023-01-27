الجمعة.. انطلاق "فورمولا إي" الدرعية

تنطلق في الدرعية التاريخية يوم الجمعة جولات المحطة الثانية من بطولة العالم "أي بي بي فورمولا إي" للمرة الخامسة على التوالي في السعودية.

وعلى مدى يومين تستمر الجولتين الثانية والثالثة في 27 و28 يناير 2023 تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023)، ضمن منافسات الموسم التاسع من البطولة، التي تعد إحدى فعاليات موسم الدرعية 2022.

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ويشارك في سباق "كور الدرعية إي بري"2023 " 22 متسابقاً يمثلون 11 فريقاً من مختلف دول العالم سيتنافسون على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2.495 كم حيث ستعتمد حلبة السباق على الإضاءة بتقنية LED، المعدة لخفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تصل إلى 50%.

وعن سباقات الفورملا إي الدرعية أكد الأميز عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة أنها طالما حظيت بالإثارة والنديّة بين السائقين وهذا ما يمنحها متابعةً جماهيرية وإعلامية كبرى على المستوى المحلي والعالمي، كما أن إقامتها في "الدرعية" يعطي السباق طابعاً مختلفاً لما تحمله هذه المنطقة العزيزة علينا من تاريخ وإرث كبير.

يذكر أن الجولةُ الأولى من بطولة العالم "أي بي بي فورمولا إي" أقيمت في المكسيك، فيما ستحتضن السعودية، وتحديداً الدرعية، الجولتين الثانية والثالثة على أن ينتقل السباق بعد ذلك إلى مدينة حيدر آباد بالهند في الجولة الرابعة في شهر فبراير المقبل وفي الشهر ذاته سيتنافس المتسابقون في كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا على أن تنتقل الجولات بعد ذلك إلى البرازيل وألمانيا وموناكو وإندونيسيا وأميركا وإيطاليا لتكون المملكة المتحدة آخر محطةٍ في موسم "أي بي بي فورمولا إي" في النسخةِ التاسعة.

وسيتنافسُ في هذه النسخة من سباق بطولة العالم "أي بي بي فورمولا إي"، 11 فريقاً يمثلهم 22 متسابقاً وهي: فريق "جاكوار تي سي إس" الذي يمثله البريطاني سام بيرد، والنيوزيلندي ميتش إيفانز، وفريق "نيسان فورمولا إي" الذي يمثله الفرنسي ساشا فينيستراز ومواطنه نورمان ناتو، إلى جانب فريق "إي بي تي كوبرا" بقيادة السويسري نيكو مولر، والجنوب إفريقي كيفين دان ليند، كما يضم فريق "أفالانش أندريتي فورمولا إي" كلاً من الألماني آندريه لوتريه والبريطاني جاك دينيس، فيما يمثل فريق "ماهيندرا رايسينغ" البرازيلي لوكاس دي غراسي، والبريطاني أوليفر رولاند، ويدخل فريق "نيوم 333 رايسينغ" تحت قيادة البرازيلي سيرجيو سيتي كامارا، والبريطاني ودان تيكتم.

ويبحث فريق "تاغ هوير فورمولا إي" عن الحصول على مركزٍ متقدمٍ في سباق كور الدرعية إي بري 2023 وذلك عبر سائقيه الألماني باسكال ويرلين، والبرتغالي أنتونيو فيليكس داكوستا، كما يطمح فريق "نيوم ماكلارين فورمولا إي" إلى الظفر بهاتين الجولتين، وذلك من خلال ممثليه البريطاني جيك هيغز والألماني رينيه راست، كما يمنّي فريق "دي إس بيسكي" نفسه بالحصول على مرتبةٍ متقدمة، عندما يدخلُ السباق، من خلال سائقيه البلجيكي ستوفيل فاندورن، والفرنسي جان إريك فيرن، فيما يمثّل فريق "مايزاراتي إم إس جي" السويسري إدواردو مورتارا، والألماني ماكسيميليان غونتر، ويدافع عن فريق "إنفيشن رايسينغ" السويسري سيباستيان يويمي، والنيوزيلندي نيك كاسيدي.

وعن النسخة السابقة لفورمولا إي الدرعية في 2022 فقد شهدت الدرعية استضافة الجولتين الأولى والثانية من الموسم الثامن، حيثُ فاز الهولندي نِك دي فريز سائق فريق "مرسيدس بنز إي كيو" بالجولة الأولى، أما الجولة الثانيةُ فكانت من نصيب السويسري إدواردو مورتارا سائق فريق "روكيت فينتوري ريسينغ –موناكو".