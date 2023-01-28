"سكوت لاند يارد" يفوز ببطاقة التأهل لسباق كأس السعودية

اختُتمت مساء يوم السبت بطولة كأسَي خادم الحرمين الشريفين، التي نظّمها نادي سباقات الخيل ضمن حفله الـ90، على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأناب خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، لحضور الحفل وتتويج الفائزين.

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وقدّم الحفل 11 شوطًا سباقيًّا، منها 4 رئيسية، في مقدّمتها "جائزة خادم الحرمين الشريفين للخيّالة المتمرّنين"، وتبلغ قيمتها 120 ألف ريال، و"كأس الدرعية"، وجائزتها 150 ألف ريال، ويمنح الفائز بها بطاقة مشاركة في شوط "كأس العبية" أحد سباقات أمسية "كأس السعودية 2023".

وتأتي كأسا خادم الحرمين الشريفين على شوطين، على مسافة 2000 متر، وجائزة كل منهما مليون ونصف مليون ريال، مخصّصة لخيل الإنتاج المحليّ، والمصنّف فئة أولى محليًّا، وشوط الختام مفتوح الدرجات، مصنّف دوليًّا، والفائز به يربح بطاقة تأهّل للمشاركة في سباق كأس السعودية 2023.

"سكوت لاند يارد" إلى كأس السعودية 2030

بعد أسبوعين من فوزه بكأس الملك فيصل في مهرجان كؤوس الملوك، حقّق الحصان سكوت لاند يارد (ابن كواليتي رود) الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين في شوط مفتوح الدرجات، مقدمًا لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بطاقة التأهّل إلى النسخة الرابعة من كأس السعودية العالميّ نهاية فبراير المقبل، للعام الثاني على التوالي.

ويعدّ الفوز إنجازًا مضاعفًا للحصان ومالكه، ومدرّبه أحمد عبدالواحد، والخيّال "فيكتور جوتيرز" الذي تقدّم نحو الصدارة بفارق أكثر من عشرة أطوال (طول حصان).

وسجّل "سكوت" زمنًا قياسيًّا قدره 2:04.00 دقيقة، يُضاف لأرصدته السابقة من المشاركات المميّزة، وجاء ثانيًا الحصان "ألكتابيليتي" مع خيّاله "كاميلو أوسبينا"، وفي المركز الثالث الفرس "لاكاسا تاريفا" مع عبد الله الراشد.

وسلّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر الكأس الملكية للأمير سعود بن سلمان، وبهذا الانتصار التاريخيّ يصبح الأمير سعود، أول سعوديّ يشارك بحصانين محليّين في سباق كأس السعودية، وهما "إمبلم رود" و"سكوت لاند يارد ".

كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج المحليّ

حقّق الحصان "مستولي" ابن "فيرست ديفنس" لأبناء هيف بن محمد القحطانيّ، كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج المحليّ 2023، بقيادة الخيّال محمد الدهام، الذي اختار الوقت المناسب؛ للتقدّم نحو الصدارة التي كانت بحوزة "ميدانك"، ومن خلفه "علم بلادي".

واستفاد محمد الدهام من انشغال المتنافسين ببعضهم، في تكتيك مدروس من المدرّب بدر سعود، الذي بدأت لمساته تظهر على نتائج إسطبله، وأخذ في الهرب من بقية المنافسين، رغم الاندفاعة القوية للفرس "بنت فرح" التي حلّت ثانية مع خيّالها عبد الله العوفي.

وقطع "المستولي" مسافة الـ2000 متر للسباق، في زمن قدره 2:06.40 دقيقة؛ لمنح إسطبل أبناء هيف أغلى الجوائز التي انتظرها لأكثر من ربع قرن، وحلّ "الجماني" مع الخيّال عادل الفريدي في المرتبة الثالثة.

وسلّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر الكأس الملكية لأبناء هيف بن محمد القحطاني.

حمداني خالد الخالدية يتأهّل لكأس العبية

انضمّ الحصان العربيّ البطل "حمداني خالد الخالدية" ابن "ليث الخالدية"، إلى قائمة المشاركية بشوط "كأس العبية"، تحت قيادة الخيال فهد الفريدي، بعد فوزهما بـ"كأس الدرعية"، إثر منافسة حامية أمام "ضرغام عذبة" وخيّاله المخضرم "لويس موراليس".

حاول "ضرغام" كثيرًا خطف الشوط؛ لكن الفريدي تمكّن من تجديد نشاط حصانه، حتى أنهى الثنائيّ شوط الـ2000 متر، في زمن قدره 2:18.52 دقيقة، لصالح إسطبلات الخالدية، بفارق أنف فقط، في أقوى شوط للخيل العربية هذا الموسم؛ حيث كان الثنائيّ مرشّحًا للفوز.

وحلّ ثالثًا "ثاير هميلان" مع الخيّال خالد الميموني. ويعدّ انتصار "حمداني" إضافة لسجلّ المدرّب الشابّ سعد بن مطلق، الذي كسِب بالأمس مع "عسفان الخالدية" بطاقة التأهّل لـ"كأس المنيفة" في أمسية كأس السعودية.

جائزة خادم الحرمين الشريفين للخيّالة المتمرّنين

توّج الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الخيّال محمد الشريماء، الفائز بالمركز الأوّل في سباق "جائزة خادم الحرمين الشريفين للخيّالة المتمرّنين"، على صهوة الفرس "نجابة العز" ابنة "سليبيان إنديان"، لمالكها ماجد مهل البقمي.

وواصلت "نجابة" -الحاصلة على كأس الأمير بدر في مهرجان كؤوس الملوك العام الماضي- تألّقها في هذا الموسم تحت إدارة المدرّب غيث الغيث، والذي مهّد لفوزها، بتقديم زميلها من الإسطبل ذاته "كحيلان الخيل"؛ لسحب المنافسين في السباق.

انطلقت الفرس الفائزة مع اقتراب الجياد من نصف مسافة سباق الـ2000 متر، عبر المسار الخارجيّ حتى احتلّت الصدارة، وتقدّمت بفارق طولين على حساب "وِجاب" مع الخيّال ذرب التمياط، في زمن قدره 2:07.12 دقيقة، وحلّ في المركز الثالث "كحيلان الخيل" مع الخيّال سليمان آل رشيد.

وحصل الفائز الأول على جائزة مالية مقدارها 40 ألف ريال، والثاني 30 ألف ريال، والثالث 20 ألف ريال. كما حصل كلّ خيّال مشارك في الشوط من الرابع حتى الأخير على مبلغ عشرة آلاف ريال. كما حصل مالك الفرس الفائز على جائزة مالية مقدارها 60 ألف ريال.