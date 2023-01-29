الاثنين.. انطلاق طواف السعودية في العلا بمشاركة 112 دراجاً

تنطلق، يوم الاثنين، في العلا فعاليات سباق "طواف السعودية 2023" للدراجات الهوائية، والذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، والمعتمد من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بمشاركة 112 دراجًا يمثلون 16 دولة، يتنافسون على مسافة إجمالية تبلغ 830 كلم، في سباق يستمر لمدة خمسة أيام حتى 3 فبراير 2023.

ويتنافس في سباق "طواف السعودية" 7 فرق عالمية مرخصة من الاتحاد الدولي للدراجات، وهي: فريق أستانا كازاخستان (كازاخستان)، فريق البحرين فيكتوريوس (البحرين)، فريق كوفيديس (فرنسا)، فريق موفيستار (إسبانيا)، فريق جايكو العلا (أستراليا)، فريق دي إم إس DSM (هولندا)، فريق الإمارات (الإمارات العربية المتحدة)، و6 فرق محترفة مرخصة من الاتحاد الدولي للدراجات، وهي: فريق بنغول دبليو بي (بلجيكا)، فريق إيوسكالتيل- إيوسكادي (إسبانيا)، فريق هيومن باورد هيلث (الولايات المتحدة الأميركية)، فريق كيو 36.5 المحترف (سويسرا)، فريق أونو إكس المحترف (النرويج)، فريق كوراتيك (إيطاليا)، إضافة إلى 3 فرق تم دعوتها للمشاركة، وهي: فريق الاتحاد السعودي للدراجات (المملكة العربية السعودية)، وفريق تيلينغانو بوليغون (ماليزيا)، وفريق جيه سي إل أوكيو (اليابان).

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ويتضمن سباق طواف السعودية 2023 خمس مراحل.