فيرلاين يتصدر بطولة فورمولا إي بفوزين في الدرعية

حقق باسكال فيرلاين سائق بورشه فوزه الثاني في يومين في الدرعية بالسعودية ليتصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا إي للسيارات الكهربائية يوم السبت.



وتفوق السائق الألماني بفارق 1.252 ثانية على نظيره البريطاني جيك دينيس سائق أفالانش أندريتي بورشه لتتكرر نتيجة السباق الأول يوم الجمعة.



واحتل رينيه راست المركز الثالث ليضع فريق نيوم مكلارين الوافد الجديد على منصة التتويج بعدما صمد أمام هجوم سام بيرد سائق جاغوار.



واكتفى البريطاني المبتدئ جيك هيوز سائق مكلارين بالمركز الخامس بعدما انطلق من مركز أول المنطلقين.



وقال فيرلاين الذي انطلق من المركز الخامس وأصبح خامس سائق في تاريخ البطولة يفوز بسباقين في يومين متتاليين: سرعتنا لا تصدق، والاستراتيجية كانت مثالية مرة أخرى اليوم.



وأضاف سائق فورمولا 1 السابق والذي احتل المركز الثاني خلف دينيس في افتتاح الموسم في مكسيكو سيتي: سأتذكر هذا الأسبوع إلى الأبد.



وبهذه النتيجة يكون بورشه احتل المركزين الأول والثاني في جميع السباقات حتى الآن هذا الموسم.



ويتصدر فيرلاين البطولة برصيد 68 نقطة متقدما بست نقاط على دينيس، فيما يأتي سيباستيان بويمي في المركز الثالث برصيد 31 نقطة مع إنفيجين ريسنغ.



