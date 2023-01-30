اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الهولندي ديلان بطلاً للمرحلة الأولى من طواف السعودية 2023

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فاز المتسابق الهولندي ديلان غرونويغن بالمرحلة الأولى في طواف السعودية 2023، الذي انطلق يوم الاثنين، في محافظة العلا، بتنظيم من وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية.

وكانت انطلاقة المرحلة الأولى من السباق من مطار محافظة العلا الدولي، وصولاً إلى خيبر، في مسافة تبلغ 180.5 كلم، وهي التي حسمها ديلان في مدة زمنية بلغت 4 ساعات و7 دقائق و59 ثانية، فيما جاء في المركز الثاني الدراج الصربي دوغان راغوفيتش من فريق بحرين فكتوريس، بفارق 4 ثوانٍ عن صاحب المركز الأول، وجاء في المركز الثالث المتسابق الألماني ماكسيمليان ريتشارد من فريق كوفيدس الفرنسي.

يذكر أن المرحلة الثانية من السباق تنطلق يوم الثلاثاء من وينتر بارك إلى صخور شلال السجليات، على مسافة بطول 184 كلم، علماً أن تحقيق المراكز المتقدمة في المراحل الأولى للسباق، يعدّ حافزًا كبيرًا للفرق المشاركة في الطواف، وخطوة مهمة للوصول إلى منصة التتويج التي تتطلب قطع المسافة الإجمالية لمراحل السباق الخمس، التي تصل مسافتها كاملةً إلى 830 كلم.

من 3
(3 صور)
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
واشنطن تماطل في تسليم أنقرة مقاتلات إف 35.. وأردوغان: ادفعوا الثمن واشنطن تماطل في تسليم أنقرة مقاتلات إف 35.. وأردوغان: ادفعوا الثمن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط