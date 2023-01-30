الهولندي ديلان بطلاً للمرحلة الأولى من طواف السعودية 2023

فاز المتسابق الهولندي ديلان غرونويغن بالمرحلة الأولى في طواف السعودية 2023، الذي انطلق يوم الاثنين، في محافظة العلا، بتنظيم من وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية.

وكانت انطلاقة المرحلة الأولى من السباق من مطار محافظة العلا الدولي، وصولاً إلى خيبر، في مسافة تبلغ 180.5 كلم، وهي التي حسمها ديلان في مدة زمنية بلغت 4 ساعات و7 دقائق و59 ثانية، فيما جاء في المركز الثاني الدراج الصربي دوغان راغوفيتش من فريق بحرين فكتوريس، بفارق 4 ثوانٍ عن صاحب المركز الأول، وجاء في المركز الثالث المتسابق الألماني ماكسيمليان ريتشارد من فريق كوفيدس الفرنسي.

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يذكر أن المرحلة الثانية من السباق تنطلق يوم الثلاثاء من وينتر بارك إلى صخور شلال السجليات، على مسافة بطول 184 كلم، علماً أن تحقيق المراكز المتقدمة في المراحل الأولى للسباق، يعدّ حافزًا كبيرًا للفرق المشاركة في الطواف، وخطوة مهمة للوصول إلى منصة التتويج التي تتطلب قطع المسافة الإجمالية لمراحل السباق الخمس، التي تصل مسافتها كاملةً إلى 830 كلم.