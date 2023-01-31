الإيطالي جوناثان ميلان يفوز بالمرحلة الثانية في طواف السعودية

احتل الدراج الإيطالي جوناثان ميلان المركز الأول من المرحلة الثانية لسباق طواف السعودية 2023 التي انطلقت صباح يوم الثلاثاء من المتنزه الشتوي وصولاً إلى شلال السيجليات بمسافة 184 كيلومتر والتي تعد الأطول بين مراحل السباق الخمس.

وتجاوز جوناثان من فريق بحرين فكتوريوس 106 متسابقين شاركوا في المرحلة الثانية بواقع زمني قدره 4 ساعات و53 دقيقة و35 ثانية ليتبعه الدراج الهولندي ديلان غرونويغن من فريق جايكو العلا الذي انفرد بالمركز الأول في المرحلة الأولى وجاء في المركز الثالث الهولندي سيس بول من فريق أستانا كازاخستان.

مادة اعلانية

وتنطلق يوم الأربعاء المرحلة الثالثة من محطة قطار المنشية وصولاً إلى أبو راكة بمسافة تبلغ 159.5 كيلومتر.