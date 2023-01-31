اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من السباق

الإيطالي جوناثان ميلان يفوز بالمرحلة الثانية في طواف السعودية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

احتل الدراج الإيطالي جوناثان ميلان المركز الأول من المرحلة الثانية لسباق طواف السعودية 2023 التي انطلقت صباح يوم الثلاثاء من المتنزه الشتوي وصولاً إلى شلال السيجليات بمسافة 184 كيلومتر والتي تعد الأطول بين مراحل السباق الخمس.

وتجاوز جوناثان من فريق بحرين فكتوريوس 106 متسابقين شاركوا في المرحلة الثانية بواقع زمني قدره 4 ساعات و53 دقيقة و35 ثانية ليتبعه الدراج الهولندي ديلان غرونويغن من فريق جايكو العلا الذي انفرد بالمركز الأول في المرحلة الأولى وجاء في المركز الثالث الهولندي سيس بول من فريق أستانا كازاخستان.

وتنطلق يوم الأربعاء المرحلة الثالثة من محطة قطار المنشية وصولاً إلى أبو راكة بمسافة تبلغ 159.5 كيلومتر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فورين بوليسي: أصوات أوروبية تعارض إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية فورين بوليسي: أصوات أوروبية تعارض إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط