الإيطالي جوناثان ميلان يفوز بالمرحلة الثانية في طواف السعودية

وضع القراءة
100% حجم الخط
احتل الدراج الإيطالي جوناثان ميلان المركز الأول من المرحلة الثانية لسباق طواف السعودية 2023 التي انطلقت صباح يوم الثلاثاء من المتنزه الشتوي وصولاً إلى شلال السيجليات بمسافة 184 كيلومتر والتي تعد الأطول بين مراحل السباق الخمس.
وتجاوز جوناثان من فريق بحرين فكتوريوس 106 متسابقين شاركوا في المرحلة الثانية بواقع زمني قدره 4 ساعات و53 دقيقة و35 ثانية ليتبعه الدراج الهولندي ديلان غرونويغن من فريق جايكو العلا الذي انفرد بالمركز الأول في المرحلة الأولى وجاء في المركز الثالث الهولندي سيس بول من فريق أستانا كازاخستان.
مادة اعلانية
وتنطلق يوم الأربعاء المرحلة الثالثة من محطة قطار المنشية وصولاً إلى أبو راكة بمسافة تبلغ 159.5 كيلومتر.
اقرأ أيضاً
-
بمشاركة 112 دراجاً.. طواف السعودية 2023 ينطلق في العلاتنطلق اليوم الاثنين فعاليات سباق "طواف السعودية 2023" للدراجات الهوائية في محافظة العلا، والذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي ... السعودية
-
الهولندي ديلان بطلاً للمرحلة الأولى من طواف السعودية 2023فاز المتسابق الهولندي ديلان غرونويغن بالمرحلة الأولى في طواف السعودية 2023، الذي انطلق يوم الاثنين، في محافظة العلا، بتنظيم من وزارة الرياضة، بالتعاون ... رياضات متنوعة
-
الاثنين.. انطلاق طواف السعودية في العلا بمشاركة 112 دراجاًتنطلق، يوم الاثنين، في العلا فعاليات سباق "طواف السعودية 2023" للدراجات الهوائية، والذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، ... رياضات متنوعة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية