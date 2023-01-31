البطل الأولمبي مو فرح يكشف موعد اعتزاله

أعلن البطل الأولمبي السابق المخضرم البريطاني مو فرح يوم الثلاثاء أنه من المرجح أن يعتزل العام الحالي، وتحديداً عقب نهاية ماراثون لندن المقرر إقامته في أبريل المقبل.

وأعلن العداء في بيان نشره منظمو ماراثون لندن "لن أشارك في الألعاب الأولمبية وأعتقد أن عام 2023 سيكون الأخير لي، أملك مسيرة مذهلة والمشاركة في ماراثون لندن تعني لي الكثير".

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وأردف البريطاني الذي سيبلغ الأربعين من عمره أثناء موعد الماراثون "لم أعد صغيراً. لا يمكنني العودة في حالة جيدة وأود أن أتمكن من إنهاء الماراثون المقام على أرضي".

وبامكان فرح الذي استبعد فكرة المشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس 2024، أن يشارك في بطولة العالم لأم الألعاب في بودابست بين 19 و27 أغسطس المقبل.

وبهذا الصدد قال "كل هذا سيعتمد على جسدي. أريد أن أكون على خط البداية وأرى ما يمكنني فعله. أنا أركز على سباق واحد في كل مرة".

وتابع "سأستعدّ، سأذهب إلى إثيوبيا وسأتدرب جيداً لأرى ما يمكنني القيام به في نيسان/أبريل" و"ولكن إذا تم اختياري لتمثيل بلدي في نهاية العام فلن أرفض أبداً".

أحرز مو فرح 4 ميداليات ذهبية أولمبية في سباقي 5 آلاف متر و10 آلاف متر في أولمبيادي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، إضافة إلى تتويجه بستة ألقاب عالمية في هاتين المسافتين.

ولم يسبق لفرح، الغائب عن ماراثون لندن العام الماضي بسبب اصابة في وركه أن فاز باللقب، إذ في خلال 3 مشاركات احتل المركز الثالث عام 2018 كأفضل نتيجة له.