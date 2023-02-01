أسطورة كرة القدم الأميركية برايدي يعتزل نهائياً

أعلن أسطورة كرة القدم الأميركية توم برايدي يوم الأربعاء اعتزاله "نهائيًا" في سن الـ45، بعد عام على عودته من قرار اعتزال دام شهرًا ونصف.

ونشر برايدي الذي خرج مع فريقه تامبا باي باكنيرز من الأدوار الإقصائية الشهر الماضي، فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه "صباح الخير يا رفاق، سأدخل مباشرة في صلب الموضوع، سأعتزل...نهائيًا".

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توج برايدي بلقب السوبر بول سبع مرات، منها ستة مع نيو إنغلاند باتريوتس، قبل أن يضيف آخر مع تامبا في 2020.

أعلن عن اعتزاله أول مرة في الأول من فبراير 2022 قبل أن يعود عن قراره بعد شهر ونصف ليلعب مجددًا في صفوف تامبا.

تابع في الفيديو الأربعاء "أعلم أن القرار كان كبيرًا جدًا في المرة الأخيرة، لذلك عندما استيقظت هذا الصباح، قلت لنفسي سأسجّل وأعلمكم أولاً".

وأضاف اللاعب الذي يُعتبر الأفضل على الإطلاق في تاريخ اللعبة "أعتقد أننا نحصل على محاولة اعتزال عاطفية جدًا مرة واحدة فقط، واستخدمت محاولتي العام الماضي. لذا، شكرًا جزيلاً لكم يا رفاق، لكل واحد منكم، على دعمي، لعائلتي، الأصدقاء، الزملاء، الخصوم....شكرًا لأنكم سمحتم لي بأن أعيش حلمي...ما كنتُ لأغيّر شيئًا".

وأمضى برايدي 22 عامًا في الملاعب في مسيرة أسطورية، ويتضمن سجله الفوز بلقب السوبر بول سبع مرات، منها ستة ألقاب في 9 نهائيات خلال 20 عامًا مع نيو إنغلاند باتريوتس بين عامي 2000 و2019، قبل أن يضيف لقبًا مع تامبا الذي دافع عن ألوانه بين 2020 و2022.

واختير برايدي خمس مرات أفضل لاعب في السوبر بول وثلاث مرات في الموسم العادي، كما يتضمن سجله أكثر عدد من النقاط وعدد الياردات التي اجتازها بعد تمريرة وأكبر عدد من الانتصارات في مواسم عادية.

واشتهر برايدي أيضًا خارج الملاعب بكونه زوج عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين التي اقترن بها في عام 2009 قبل أن ينفصلا في أواخر العام الماضي.