النرويجي سورين يفوز بالمرحلة الثالثة من طواف السعودية

حقق المتسابق النرويجي سورين فايرنسكيولد من فريق أونو إكس، لقب المرحلة الثالثة من طواف السعودية 2023، والتي انطلقت يوم الأربعاء من محطة قطار المنشية وصولاً إلى أبو راكة بمسافة 159,5 كيلومتر.
واستطاع سورين أن يظفر بلقب السباق في مرحلته الثالثة متقدماً على الدراج الإيطالي جوناثان ميلان من فريق بحرين فكتوريوس الذي حلّ ثانياً في المرحلة، لكنّه لا يزال متصدراً تصنيف الوقت الفردي العام وجاء في المركز الثالث الهولندي سيس بول من فريق استانا كازاخستان الذي استطاع تجاوز 102 متسابق.
وعلى هامش منافسات المرحلة الثالثة، نظم الاتحاد السعودي للدراجات فعالية السباق الصغير للدراجات الهوائية بمسافة 42 كيلومترا، وذلك في محطة قطار المنشية بمشاركة 14 متسابقاً يمثلون 11 نادياً سعودياً حيث توج بالمركز الأول دراج نادي الابتسام أحمد آل عبدالله بواقع زمني ساعة و9 دقائق و22 ثانية، وحصل دراج نادي أبها مازن سعيد جابر على المركز الثاني وجاء لاعب اليرموك البراء إبراهيم في المركز الثالث.
وتنطلق يوم الخميس المرحلة الرابعة من سباق طواف السعودية الذي تستضيفه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية والاتحاد الدولي UCI من مسرح مرايا إلى حارة عويريد بمسافة 163.4 كيلومتر.
-
الإيطالي جوناثان ميلان يفوز بالمرحلة الثانية في طواف السعوديةاحتل الدراج الإيطالي جوناثان ميلان المركز الأول من المرحلة الثانية لسباق طواف السعودية 2023 التي انطلقت صباح يوم الثلاثاء من المتنزه الشتوي وصولاً إلى ... رياضات متنوعة
-
الهولندي ديلان بطلاً للمرحلة الأولى من طواف السعودية 2023فاز المتسابق الهولندي ديلان غرونويغن بالمرحلة الأولى في طواف السعودية 2023، الذي انطلق يوم الاثنين، في محافظة العلا، بتنظيم من وزارة الرياضة، بالتعاون ... رياضات متنوعة
-
بمشاركة 112 دراجاً.. طواف السعودية 2023 ينطلق في العلاتنطلق اليوم الاثنين فعاليات سباق "طواف السعودية 2023" للدراجات الهوائية في محافظة العلا، والذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي ... السعودية