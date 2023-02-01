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من سباق يوم الأربعاء

النرويجي سورين يفوز بالمرحلة الثالثة من طواف السعودية

العربية.نت
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حقق المتسابق النرويجي سورين فايرنسكيولد من فريق أونو إكس، لقب المرحلة الثالثة من طواف السعودية 2023، والتي انطلقت يوم الأربعاء من محطة قطار المنشية وصولاً إلى أبو راكة بمسافة 159,5 كيلومتر.

واستطاع سورين أن يظفر بلقب السباق في مرحلته الثالثة متقدماً على الدراج الإيطالي جوناثان ميلان من فريق بحرين فكتوريوس الذي حلّ ثانياً في المرحلة، لكنّه لا يزال متصدراً تصنيف الوقت الفردي العام وجاء في المركز الثالث الهولندي سيس بول من فريق استانا كازاخستان الذي استطاع تجاوز 102 متسابق.

وعلى هامش منافسات المرحلة الثالثة، نظم الاتحاد السعودي للدراجات فعالية السباق الصغير للدراجات الهوائية بمسافة 42 كيلومترا، وذلك في محطة قطار المنشية بمشاركة 14 متسابقاً يمثلون 11 نادياً سعودياً حيث توج بالمركز الأول دراج نادي الابتسام أحمد آل عبدالله بواقع زمني ساعة و9 دقائق و22 ثانية، وحصل دراج نادي أبها مازن سعيد جابر على المركز الثاني وجاء لاعب اليرموك البراء إبراهيم في المركز الثالث.

وتنطلق يوم الخميس المرحلة الرابعة من سباق طواف السعودية الذي تستضيفه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية والاتحاد الدولي UCI من مسرح مرايا إلى حارة عويريد بمسافة 163.4 كيلومتر.

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