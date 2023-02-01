تمزق بطول 3 سنتيمترات لم يوقف ديوكوفيتش من لقبه الـ 22

كشف منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام في كرة المضرب يوم الأربعاء أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوّج باللقب للمرة العاشرة في مسيرته، خاض المنافسات وهو يعاني من تمزّق طوله ثلاثة سنتيمترات في عضلة فخذه الأيسر.

وتساوى ديوكوفيتش، البالغ 35 عاماً، بعدد الألقاب الكبرى مع الإسباني رافايل نادال (22 لكل منهما)، واستعاد صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

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وقال رئيس الاتحاد الأسترالي للعبة غريغ تايلي في مقابلة مع إذاعة "سن" المحلية "أصيب بتمزق ثلاثة سنتيمترات في عضلة فخذه الأيسر".

واشتكى ديوكوفيتش عدة مرات خلال البطولة من ألم في فخذه الأيسر لكنه رفض الانسحاب، علماً أنه تغلب في المباراة النهائية على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و7-6 (7/4) و7-6 (7/5).

ولاحقاً، أعلن "ديوكو" أنه سيخلد للراحة لبضعة أيام، قبل أن يعود إلى ملاعب الكرة الصفراء لخوض منافسات دورة دبي التي تقام من 27 فبراير الحالي إلى 4 مارس المقبل.