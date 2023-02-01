كأس آسيا.. مناسبة كبرى جديدة تحتضنها السعودية

تستعد السعودية لإضافة حدث عالمي جديد إلى قائمة البطولات التي ستستضيفها في الأعوام المقبلة بعدما أعلن عن فوزها بحق استضافة كأس آسيا 2027.

وفازت السعودية بحق استضافة كأس آسيا 2027 يوم الأربعاء، لتكون أول مرة تستضيف فيها البطولة بتاريخها وتضاف إلى قائمة من البطولات الكبرى التي ستقام على تربتها.

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وستكون السعودية على موعد مع عدد من البطولات والمناسبات العالمية غير تلك التي تقام سنويا مثل كـأس السوبر الإسباني وفورمولا 1 وفورمولا إي الدرعية ورالي داكار وغيرها، إذ ستكون على استعداد لاستضافة مناسبات عالمية وقارية وإقليمية للمرة الأولى.

وسيشهد عام 2024 استضافة الرياض لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز والترويض بحسب بيان الاتحاد الدولي للفروسية والذي أصدر في عام 2019 وستقام المنافسات بين السادس عشر والعشرين من أبريل.

وفي 2025 ستحتضن العاصمة السعودية النسخة السابعة من دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية وتصبح أول مدينة تستضيف البطولة في غرب آسيا إذ أعلن عن فوزها بالاستضافة في نوفمبر من عام 2021.

الإعلان عن استضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية

وتقدمت السعودية في 31 يوليو 2022 بطلب استضافة كأس آسيا للسيدات التي ستقام 2026 وستتنافس على حق الاستضافة مع الأردن وأوزبكستان وأستراليا على أن يعلن فوز الدولة المستضيفة في العام الحالي.

الفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية

وسيكون العالم في عام 2029 على موعد مع منظر خلاب عنما تقام دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في مدينة تروجينا السعودية وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في دولة عربية إذ أقيمت النسخ السابقة في اليابان والصين وكوريا الجنوبية وكازخستان منذ 1986.

الإعلان عن احتضان السعودية لدورة الألعاب الآسيوية 2034

وستشهد قارة آسيا استضافة السعودية لدورة الألعاب الآسيوية في عام 2034 بعدما فازت بحق استضافتها في ديسمبر 2020.