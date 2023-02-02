أنسر يتصدر اليوم الأول من بطولة السعودية الدولية للغولف

انطلقت يوم الخميس منافسات النسخة الخامسة من بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية بمشاركة ما يقارب 120 لاعبًا من نُخبة لاعبي الغولف وأفضل المواهب في الجولة الآسيوية والفائزين بالبطولات الكبرى بالإضافة إلى الثلاثي السعودي عثمان الملا وفيصل سلهب وسعود الشريف.

وتصدر المكسيكي أبراهام أنسر منافسات اليوم الأول من البطولة المقامة على أرض ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد أن حقق 7 ضربات تحت المعدل متقدماً على الكولومبي سيباستيان مونوز الذي حلّ ثانياً مسجلاً 6 ضربات تحت المعدل في حين تقاسم الأميركي كاميرون يونغ والإسباني سيرخيو غارسيا والجنوب أفريقي لويس أوسثويزن المركز الثالث بتسجيلهم 5 ضربات تحت المعدل. في حين شهدت المنافسات قبل انطلاقها انسحاب الأميكي داستن جونسون بطل نسختي عام 2019 و2021 بسبب الإصابة.

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وشهدت البطولة مشاركة ثلاثة من اللاعبين السعوديين هم عثمان الملا والثنائي الذي يشارك في منافسات البطولة بعد انتقالهما لمرحلة الاحتراف فيصل سلهب وسعود الشريف إلى جانب مجموعة من مواهب العالم العربي من تونس ومصر والمغرب.