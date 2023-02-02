فوز البرتغالي غيريرو بالمرحلة الرابعة من طواف السعودية

قدمت المرحة الرابعة من طواف السعودية لفريق الاتحاد السعودي للدراجات خبرة لا تقدر بثمن في مواجهة مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم، وذلك ضمن أصعب مرحلة من السباق حتى الآن.

وبدأت المرحلة التي يبلغ طولها 163.4 كيلومترا من أمام التحفة المعمارية قاعة مرايا الواقعة في وادي الصحراء في وادي عشار حيث انطلق الدراجون عبر المناظر الطبيعية الخلابة لوادي عشار قبل الانتقال إلى محمية حرة العويرض قبل الوصول إلى خط النهاية في مطل حرة العويرض.

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وحقق الدراج البرتغالي روبن ألميدا غيريرو من فريق موفيستار فوزاً مثيراً في زمن قدره 3 ساعات و45 دقيقة وثانية واحدة، بينما أنهى الفريق السعودي الطواف بتسجيل نتائج مبهرة كانت كالآتي: عبدالعزيز الهاشم وعزام العبدالمنعم، البطل الذي كان في مقدمة الفريق خلال المرحلة الثالثة في 3 ساعات و55 دقيقة و32 ثانية، وحسن الجمعة 3 ساعات و57 دقيقة و19 ثانية، وقد سجل كلاً من مرتضى الشغب وهاني المرهون 4 ساعات و45 ثانية.

وتتكون فعاليات طواف السعودية من خمس مراحل تختتم يوم الجمعة بقطع مسافة تصل إلى 142.9 كيلومترا حيث ينطلق راكبو الدراجات عبر مدينة العلا القديمة ومنطقة الجديدة للفنون والثقافة، قبل أن ينتهي الطواف مجدداً أمام قاعة مرايا.