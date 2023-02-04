البرتغالي غيريرو بطلاً لطواف السعودية في الختام

توَّج الدراج البرتغالي روبن غيريرو من فريق موفي ستار بلقب بطولة طواف السعودية 2023 والتي نظمتها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات في محافظة العلا خلال الفترة من 30 يناير وحتى 3 فبراير 2023.

وأكمل غيريرو المراحل الخمس للسباق متصدراً تصنيف الوقت الفردي العام ومتغلباً على 112 منافساً، مثلوا 16 فريقاً من مختلف قارات العالم السبع.

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وحسم الدراج البرتغالي لقب البطولة رغم ترتيبه الفردي في المرحلة الخامسة للسباق والتي انطلقت من البلدة القديمة للعلا، وصولاً إلى مرايا بمسافة 143 كيلومتر إلا أنه أسرع متسابق قطع المسافة الإجمالية للمراحل بمسافة 830 كيلومتراً خلال 20 ساعة و20 دقيقة و4 ثوانٍ.

وجاء الإيطالي دافيدي فورمولو لاعب نادي UAE الإمارات في المركز الثاني للترتيب الفردي العام للبطولة إذ كان الفارق بينه وبين منافسه البرتغالي 8 ثوان وتلاه بثانية دراج فريق البحرين فيكتوريوس الكولومبي سانتياغو غويتراغو الذي حقق المركز الثالث.

كما أنهى الهولندي ديلان غرونويغن دراج فريق جايكو العلا مشاركته في البطولة حاصلاً على القميص الأحمر لتصدره تصنيف النقاط العام وظفر الدنماركي ماركوس ساندر هانسنن لاعب فريق يونو إكس بالقميص الأزرق الذي يمثل سائقي الدراجات الأكثر نشاطاً بينما ارتدى الكولومبي سانتياغو غويتراغو لاعب البحرين فيكتوريوس القميص الأبيض كونه أفضل سائق دراجات للشباب وأول متسابق شاب في التصنيف الفردي.

وفاز فريق UAE الإمارات بالمركز الأول في الترتيب العام للفرق، إذ قطع لاعبوه إجمالي مسافة السباق خلال 47 ساعة و51 دقيقة و32 ثانية.

وعن الفائزين في المرحلة الخامسة والختامية للسباق التي تبلغ مسافتها 143 كيلومتراً وانطلقت من البلدة القديمة وصولاً إلى مرايا فاز الإيطالي سيموني كونسوني لاعب فريق كوفديس بالمركز الأول وذلك بعد عبوره خط النهاية خلال 3 ساعات و10 دقائق و13 ثانية تلاه في المركز الثاني الإيطالي لاعب فريق بنغول ماتيو مالوشيلي كما جاء في المركز الثالث الألماني لاعب UAE الامارات باسكال اكرمان.