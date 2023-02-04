المكسيكي أنسر يواصل صدارة بطولة السعودية الدولية للغولف

استمر المكسيكي أبراهام أنسر في صدارة ترتيب منافسات اليوم الثاني من "بطولة السعودية الدولية للغولف " في نسختها الخامسة والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وسط تنافساً وأثارة كبيره بين نخبة من أفضل لاعبي العالم،وذلك على أرضية وملعب ونادي رويال غرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادي برابغ.

وتمكن المكسيكي من مواصلة الصدارة من خلال تسجيلة 11 ضربات تحت المعدل وحل الأميركي كاميرون يونغ ثانياً بتسجيلة 10 ضربات تحت المعدل فيما تشارك المركز الثالث كل من التايلندي سادوم كايوكانجانا والأسترالي مارك ليشمان والجنوب أفريقي لويس أوسثويزن بتسجيلهما 8 ضربات تحت المعدل كما شهدت منافسات اليوم الثاني من البطولة انسحاب اللاعب السعودي سعود الشريف بسبب وعكة صحية والإنجليزي سام هورسفيلد بسبب الإصابة في حين حقق كل من الاعب اللاعب المغربي مهدي فاكوري والمصري عيسى أبو العلا إنجازًا رائعًا بتأهلهما للمرحلة النهائية.

مادة اعلانية

وتستكمل منافسات البطولة في يومها الثالث يوم السبت حيث يتنافس اللاعبون على لقب البطولة ومجموع جوائز يبلغ 5 ملايين دولار وذلك بمشاركة ما يقارب 71 لاعبًا متأهل للمرحلة النهائية من بين ألمع لاعبي الغولف وأفضل المواهب في الجولة الآسيوية والفائزين بالبطولات الكبرى.