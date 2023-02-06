أنس جابر تحافظ على مركزها في التصنيف الدولي

غابت التغييرات عن المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة يوم الاثنين عن الرابطة العالمية.

وظلت الفرنسية كارولين غارسيا في المركز الخامس بالتصنيف بعدما خسرت أمام الأميركية أليسيا باركز 6 / 7 و5 / 7 يوم الأحد في نهائي بطولة ليون المفتوحة، لكنها رفعت رصيدها من 4645 نقطة إلى 4795 نقطة.

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وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة يوم الاثنين الموافق السادس من فبراير 2023 كما يلي:

البولندية لإيغا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 10485 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 6100 نقطة

التونسية أنس جابر في المركز الثالث برصيد 5210 نقاط

الأميركية جيسيكا بيغولا في المركز الرابع برصيد 5000 نقطة

الفرنسية كارولين غارسيا في المركز الخامس برصيد 4795 نقطة

الأميركية كوكو غوف في المركز السادس برصيد 3992 نقطة

اليونانية ماريا سكاري في المركز السابع برصيد 3811 نقطة

الروسية داريا كستكينا في المركز الثامن برصيد 3380 نقطة

السويسرية بليندا بنشيتش في المركز التاسع برصيد 2905 نقاط

الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز العاشر برصيد 2815 نقطة.