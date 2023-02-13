الإعلان عن الخيول المشاركة في كأس السعودية 2023

أعلن نادي سباقات الخيل عن قائمة الخيول المشاركة في سباقات كأس السعودية 2023، وتضمّ جيادًا من 15 دولة مختلفة للتنافس على مدار يومي الـ24 والـ25 من فبراير الحالي، بمجموع جوائز يبلغ 35.35 مليون دولار.

وأصدر النادي جدول برنامج السباق الذي يستضيفه ميدان الملك عبد العزيز بالرياض، ويتكون من 16 شوطًا على الرمل والعشب.

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وتبلغ السباقات ذِروتها في شوط كأس السعودية (فئة1) بجائزة قدرها 20 مليون دولار، ويُتوقّع أن تتنافس فيه جياد قادمة من خمس دول مختلفة.

ويتصدّر القائمة الجواد "إمبلم رود" بطل السباق العام الماضي، والذي يسعى لأن يصبح أول خيل فائز أكثر من مرة بهذا السباق المصنّف بالفئة الأولى، وسيقوده الخيّال البنميّ أليكسيس مورينو، بالإضافة إلى الفائز بكأس الملك، الجواد "سكوتلاند يارد".

وتصل الخيول المشاركة في السباقات إلى السعودية على متن 6 طائرات ابتداءً من يوم الـ15 من فبراير، قادمة من الولايات المتحدة، واليابان، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وقطر، والإمارات.

ويُتوقّع أن تشارك من اليابان 6 جياد، من بينها الفائز في دبي تيرف "بانتلاسا"، و"جون لايت بولت" الفائز في سباق كأس الأبطال (فئة1)، بالإضافة إلى "كافيه فيرو"، و"كراون برايد"، و"فين دو غارد".

ويأمل المدرّب بوب بافرت أن يتمكّن جواده "كانتري غرامر" (الولايات المتحدة الأميركية) من التقدّم بشكل أفضل من العام الماضي، في حين أنه سيشارك أيضًا بالجواد "طيبة" (الولايات المتحدة الأميركية)، الفائز بسباق ماليبو ستيكس (فئة1).

وتمثّل التحدّي الأوروبي في السباق الأغلى في العالم، الفرس الفائزة مرّتين بسباقات الفئة الأولى "سافرون بيتش" (أيرلندا).

وفي سباق الـ1.5 مليون دولار كأس نيوم (فئة 3)، من المتوقّع مشاركة مجموعة قوية من بينها "ميسد ذا كت" (الولايات المتحدة) لمدرّبه جورج باوي، والجواد الذي يدرّبه وليام نايت "سير بسكر" (أيرلندا).

وتتّجه الأنظار نحو الجواد الذي يدرّبه شارلي جونستون "سبجيكتفيست" (بريطانيا) في كأس لونجين البحر الأحمر في أول مشاركة له بعد غياب طويل، بينما يقود فرانكي ديتوري الجواد الذي يدرّبه جون وثيدي غوسدن "ترولرمان" (أيرلندا) الفائز في إيبور.

وسيحاول اليابانيّ "دانسنغ برينس" الدفاع عن اللقب في سباق الـ 1.5 مليون دولار بكأس الرياض للسرعة (فئة3)، إلى جانب رفقائه اليابانيين "ريمارك"، و"ريونو"، و"جستين".

ويتمتّع المدرّبون الأميركيون بتمثيل قويّ في السباق مع الجواد الذي يدرّبه وليام موت الفائز في بريدرز كّب للسرعة "إليت باور" (الولايات المتحدة)، إضافة إلى الجواد الذي يدرّبه ستيف أسموسين "غونايت" (الولايات المتحدة).

ويضمّ سباق الـ1351 سبرينت (فئة3)، مجموعة قوية، من بينهم الفائز العام الماضي "سونغلاين" (اليابان)، والتي ستنافس مجموعة أوروبية قوية، من بينها ممثل شارلي أبلبي "كريتيف فورس" (أيرلندا)، وشارلي هيلز "بوغو" (أيرلندا).

ويعدّ الجواد "هافانا ميلت داون" (الولايات المتحدة) بإشراف مدرّبه بافرت، منافسًا متوقعًا في سباق 1600 متر على جائزة 1.5 مليون دولار الديربي السعوديّ (فئة3)، بينما يتوقّع أيضًا مشاركة الجواد "إس يونيكو" (الأوروغواي).

ويَنتظر هذا السباقُ تحديًا محليًّا قويًّا من ستة جياد مدرَّبة في السعودية، من بينها "الملهم" بإشراف المدرّب عبد الله الفراج، و"المرتجز" بإشراف أحمد عبد الواحد، و"عطا الغالي" بإشراف أبداح العذاب.

أمّا سباق الـ2 مليون دولار، كأس العبية للخيل العربية الأصيلة، والذي تمّت ترقيته إلى الفئة الأولى، فيشهد مشاركة قوية لجياد من فرنسا والبحرين وعمان ستنضمّ إلى الجياد المدرّبة محليًّا.

وهناك "تلال الخالدية" (السعودية)، الوصيف قبل 12 شهرًا، وصاحب المركز الثالث العام الماضي "آر بي ريتش لايك مي" (الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى "ساملا" (فرنسا).

ومن المنتظر أن يتنافس 14 من أبرز الفرسان في العالم، مساء الـ24 من فبراير، في تحدّي الخيّالة الدوليّين، ومن بينهم فرانكي ديتوري، وجواو موريرا، ولوي سايز، ويوغا كاوادا، والفائزة بالتحدّي العام الماضي كيتلين جونز، والذين ينافسون على جائزة 100 ألف دولار.