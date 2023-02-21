تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان.. إقامة "كأس العلا للهجن" بجوائز أكثر من 80 مليون ريال
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان عن إقامة "كأس العلا للهجن" خلال الفترة من 14 -17 مارس المقبل بقيمة إجمالية للجوائز تبلغ أكثر من 80 مليون ريال سعودي.
ويضم "كأس العلا للهجن" 16 شوطًا بواقع 6 أشواط مخصّصة لسباقات الماراثون و10 أشواط لسباقات النخبة، كما سيتضمن "كأس العلا للهجن" عدداً من الفعاليات المتنوعة المتوفرة للحضور تشمل عروضاً فنية وموسيقية وثقافية، وتضم سوقًا تراثيًا فريدًا من نوعه ومعارض فنيّة وحرفية تظهر الثقافة العريقة للهجن.
ويُعد "كأس العلا للهجن" أحد الفعاليات الرياضية ضمن فعاليات "لحظات العلا" الذي يتضمن عددا من الفعاليات، ومنها الفعاليات الرياضية التي يعد أبرزها كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، وسباق درب العلا، وطواف السعودية.
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