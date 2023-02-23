تحدي الإمارات للفرق التكتيكية: أخمت الروسي يتصدر الترتيب العام

حصد فريق فيتياز الروسي المركز الأول في منافسات اليوم الرابع لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023 الذي يقام في المدينة التدريبية بالروية بين 20 و24 من فبراير الجاري بمشاركة 55 فريقاً من 30 دولة حول العالم وبجوائز قدرها 170 ألف دولار أميركي، بينما تصدر مواطنه أخمت الترتيب العام

وفاز فريق فيتياز في منافسات اليوم الرابع للتحدي الذي دار حول تنفيذ مهام الإنزال من البرج ورماية عدة أهداف واجتياز مجموعة من الموانع برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة عن مواطنه أخمت.

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وانضم فيتياز إلى الفائزين في الأيام الماضية، إذ فاز فريق جمهورية الشيشان في مسابقة إنقاذ الرهينة بزمن قدره 1:04:13 دقيقة، وفي اليوم الثاني حصل فريق القيادة العامة لشرطة دبي "B" على المركز الأول في مسابقة الهجوم.

وفاز أخمت الروسي في منافسات اليوم الثالث بمسابقة إنقاذ ضباط بعد حصوله على 55 نقطة، بفارق نقطة عن فريق شرطة الشارقة، ليتصدر المجموع العام بالنقاط خلال الأيام الأربعة الماضية برصيد 213 وفي المركز الثاني فريق القيادة العامة لشرطة دبي "B" بعد حصوله على 208 نقاط.

وتجرى منافسات النسخة الرابعة من المسابقة والتي تشهد مشاركة أول فريق نسائي تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة بشرطة دبي، على خمس مسابقات مختلفة وهي إنقاذ الرهينة، الهجوم، إنقاذ ضابط، البرج وتحدي اجتياز الموانع، فيما سيتم تتويج الحاصل على أعلى مجموع عام في كافة المسابقات في اليوم الخامس.

ويشارك في البطولة 34 حكماً مختصاً، للتأكد من السلامة العامة والتزام الفرق بالقواعد واتخاذ القرارات التي تضمن المنافسة على أعلى المستويات.

















