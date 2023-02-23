قرعة مثيرة في كأس السعودية قبل انطلاق البطولة الأغلى

أجريت مساء الأربعاء كأس السعودية في نسختها الرابعة والتي تقام يوم 25 من شهر الجاري بمشاركة 13 جواداً بجوائز قدرها 20 مليون دولار وهي الأغلى على الإطلاق.
وسيسكن "إمبلم رود" حامل اللقب في البوابة الثامنة و"سكوتلاند يارد" في البوابة الرابعة، أما "كنتري غرامر" وصيف النسخة الماضية سيكون في البوابة العاشرة، بينما سينطلق الجواد الياباني "فين دي غريد" من البوابة التاسعة.
وينطلق "طيبة" إلى جوار "كنتري غرامر" من البوابة الثانية بالقرب من "سكوتلاند يارد" بينما تنطلق الفرس "لا قارثا رايم" من البوابة الحادية عشرة، ورفيقتها "صنست فلاش" من البوابة الخامسة.
وينطلق الجواد الياباني "كافيه فيرو" من البوابة رقم 13، أما رفيقه القادم من نفس البلد "بنثلاسا" فينطلق من البوابة الأولى.
ووصف الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل القرعبة بالمتوازنة، موضحاً أن الخيل تملك القوة الكافية لتحقق البطولة الأغلى والتي تزداد اهتماماً مع مرور السنوات.
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